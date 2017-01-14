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Жебрівський проінспектував, як йде реконструкція будинків для переселенців та воїнів АТО в Бахмуті (ФОТО)
У Бахмуті відбудовуємо два будинки – для учасників АТО та переселенців із тимчасово окупованої території. Про це на своїй сторінці у facebook написав губернатор Донетчини Павло Жебрівський.
"Сьогодні їздив інспектувати як йдуть будівельні роботи.
На вул Гаршина завершується капітальна реконструкція колишнього двоповерхового гуртожитку під житло для учасників АТО. Вже на початку лютого воїни отримають це житло безкоштовно. Будівля від 2009 перебувала в занедбаному стані. На реконструкцію було виділено 8,1 млн грн, в результаті тендерних торгів, вартість реконструкції знизилась до 7,6 млн грн. В процесі реконструкції укріплено фундамент, замінено горище, утеплено стіни, замінено системи опалення та водопостачання і т.д.
В результаті вийшло 8 двокімнатних та 8 однокімнатних комфортних помешкань. Фактично 1 квадратний метр житла, з урахуванням дофінансування із міського бюджету, обійшовся у 7,7 тисяч грн. До речі, троє із майбутніх мешканців нового будинку – проживали на території, яка тимчасово є окупована російським агресором.
Другий об’єкт – триповерховий будинок на вул Південній – майже 30 років стояв недобудований. Тут буде гуртожиток для студентів та викладачів переміщеного до Бахмута Горлівського інституту іноземних мов та для вимушених переселенців. Загалом гуртожиток розрахований на 87 місць і має 29 кімнат. Біля гуртожитку збудовано котельню", - повідомив Жебрівський.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, ремонт, общежитие, участники, переселенцы, Бахмут
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