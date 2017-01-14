Жебрівський висловив свою думку щодо мобілізації "неприродним шляхом"

14.01.2017 22:22

Жебрівський вважає, що зараз ситуація з дисципліною та іміджем військових краща, ніж була на початку війни. Про це голова Донецької військово-цивільної адміністрації заявив в ефірі програми Наталії Влащенко "Люди. Hard Talk. LIVE" на каналі 112.ua.

"Ті, хто добровільно йшов по мобілізації, так як я в 2014 році прийшов у військкомат в Новоград-Волинський. Такі були і вони класно воювали, хто за покликом душі. А ті, кого мобілізували, м’яко кажучи, не зовсім природнім шляхом, то зрозуміло, що і п’янства, аватарів серед них багато" — прокоментував голова Донецької ВЦА.

На його думку, оскільки на сьогоднішній день існує серйозний відбір контрактників, "ситуація набагато краща".