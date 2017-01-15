Изменения в начислении пенсий с 1 января

15.01.2017 18:15

В 2017 году пенсии увеличатся на 11% и вырастут дважды: с 1 мая и с 1 декабря. Так, с мая минимальная пенсия составит 1312 грн, а с декабря эта цифра увеличится еще на 61 грн.

Специалисты Мариуполя поясняют: для тех, кто ушел на заслуженный отдых раньше положенного срока, выплаты останутся прежними. А вот доход работающих пенсионеров изменится. С 1 января они будут получать 85% от пенсии, которая превышает 15% от прожиточного минимума. Напомним, также с 1 января прожиточный минимум составил 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, а с 1 декабря – 1700 грн. «То есть на сегодняшний день эта сумма составляет 1870,50 грн. Если пенсия превышает эту сумму, то будет удерживаться 15%. Если пенсия не превышает эту сумму, удержаний никаких не будет», – говорит заместитель начальника управления ПФ в Центральном районе Татьяна Забело. Изменения также коснулись налогового и военного сборов. Теперь они будут удерживаться только с пенсионеров, которые ежемесячно получают свыше 12,5 тыс. грн. «С нее будет удерживаться налог 18% и 1,5% военного сбора. Только с суммы, которая будет превышать 12470 грн», – продолжает Забело. Отметим, в этом году максимальный размер пенсии составил 10740 грн. Стаж, необходимый для получения выплат, остался прежним: для женщин – не менее 30 лет, для мужчин – не менее 35.

Источник Донецкие новости