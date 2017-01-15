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Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных
Для мариупольских охотников на этих выходных произошло долгожданное событие. Они впервые за три года расчехлили ружья , взяли патроны и вывезли в угодья специально обученных собак. В то же время охотой первую за долгое время время вылазку на природу назвать было нельзя. Это был отстрел диких животных.
Мариупольские охотники выехали в Чермалык, где вместе с местными прошли инструктаж. Перед началом один из инициаторов отстрела Николай Грек сообщил, в мае 2016, согласно распоряжению губернатора Донецкого ВГА, было создано Приазовское общество охотников и рыболовов, которое он и возглавил ( ранее общество, где мариупольские охотники вели отстрел, называлось Новоазовским - прим. авт.).
После перешел к цели поездки. Как выяснилось, отстреливать можно был только плотоядных - лису, волка, бродячих собак и котов. Для тех, у кого много патронов, разрешили стрелять в ворон, грачей, соек. Но, главное, всех охотников предупредили, что ни в коем случае не трогать фазанов и зайцев. Как сообщил 0629 начальник объединенного Центра военно-гражданского сотрудничества Игорь Иваниц, в Центр обратились охотники из поселка Сартана, заявив, что вокруг развелось очень много волков. Тогда военные и охотники обозначили возле Мариуполя зоны отстрела и в итоге состоялась первая поездка. Ранее на имя главного ветеринарного врача, руководителей военно - гражданской администрации и сектора «М» охотники также направляли письма с просьбой разрешить проведение отстрела вредных животных. Сообщали, что кот заразился бешенством от дикой лисы."Если не предпринять меры по отстрелу вредных животных, ситуация с бешенством может стать не контролируемой», - отмечал еще летом Николай Грек. На каждом из желающих поохотиться кроме камуфляжа теперь был яркий жилет. Это новый элемент экипировки. «Надели их, чтобы не было разногласий с военными, полицией. И для нас это хорошо. Мы видим друг друга. У меня даже спрашивают охотники, почему мы так раньше не ходили?»,- сообщил Николай Грек. «Так все зайцы разбегутся?»,- поинтересовался журналист о будущих обстрелах, когда разрешат настоящую охоту. «Не разбегутся. Зайцу все равно какой цвет. При охоте на него нельзя шевелиться». Вместе с охотниками дождались заветного часа и собаки. Легендой уже стал пятнадцатилетний Раф. На его счету не один трофей, особенно много лис. "На нем подвигов много. Это собака, которая "додавила" волка-подранка. Если он найдет след волка, уйдет очень далеко. Порода собаки -русская пегая гончая. Это действительно зверовые собаки",- отметил Грек и показал еще одну собаку - 10-месячного Хаммера. Специально для гончих собак у хозяев приготовлена веревка, чтобы забирать их из камыша. "Гончих собак, когда они выходят из камышей, нужно ловить, а то они, взяв след, могут далеко убежать",- рассказали охотники. Во время обхода территории охотники увидели на окраине села гусиную ферму и поинтересовались, не бегают ли на подворье лисы. Работник ответил, что все поголовье цело. В то же время, охотники обнаружили рядом следы зверей и в рассказы местного не поверили. Охотники осмотрев территорию, были очень рады долгожданному общению с природой. Не попались на глаза охотникам на этот раз и животные. Напомним, с началом военных действий охота в окрестностях Мариуполя была запрещена.
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Теги: Мариуполь, разрешение, охота, охотник
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