Освобожденная Старогнатовка: аптеки нет, воды нет, отопления нет, работы нет

15.01.2017 21:45

Пережив военный 2014 год, жители села Старогнатовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) постепенно привыкают к новой реальности.

Елена Батурина – единственный врач на все село. Помогает ей только одна медсестра. Работают, что называется, в экстремальных условиях. Прямых попаданий в здание амбулатории не было, но от взрывной волны здесь трещат стены, крыша иссечена осколками от снарядов. В манипуляционной нет отопления, в амбулатории температура не выше 7 градусов. В сезон ОРВИ и гриппа больных и положить некуда, но самая главная проблема, говорит доктор, в селе нет ни одной аптеки.

«Население у нас более 2000 человек, а отсутствие аптеки очень сказывается – люди все преклонного возраста, болеют часто, долго, тяжело. А ближайшая аптека у нас в Волновахе – приблизительно за 40 км отсюда. Сообщение с Волновахой очень плохое, автобус ходит один раз в сутки. Уходит от нас в 6 часов утра, а возвращается из Волновахи в 11:30», – говорит заведующая амбулаторией Старогнатовки Елена Батурина.

Работает в селе и школа. Новое здание, где расположились спортивный и актовый залы, в аварийном состоянии. Дети занимаются в старом корпусе, построенном больше века назад. Зданию детского сада – 30 лет, но за эти годы в нем мало что менялось. Изношенная мебель, посуда, постельное белье. А еще есть серьезные проблемы с водой. Садик, школа и еще полсела запитаны от одной скважины. А горячей воды здесь и вовсе нет. В ледяной воде моют посуду нянечки и такою же водой умывается детвора. В группах холодно. Температура не бывает выше 17 градусов, при нормативе в 20. Детей утепляют, как могут.

Отопление – это общая проблема практически для всей Старогнатовки. Село газифицировано на половину, основные учреждения обогреваются твердым топливом, вот и приходиться экономить. А в сильные морозы старый котел просто не справляется с нагрузкой и тогда садик приходиться закрывать. Жители мечтают, что кто-то обратит внимание на их проблемы. Сами помочь той же больнице, школе и садику они не в состоянии. В селе нет работы, а соответственно и денег. До начала военных действий большинство старогнатовцев работали на сельскохозяйственных предприятиях. Сегодня они закрыты, земли не обрабатываются. «Люди, которые живут в этом селе, хорошие. Но они просто были немного обделены вниманием и заботой. Если мы решим эти проблемы, которые у нас есть на сегодняшний день, люди почувствуют, что о них заботятся, на них обращают внимание, и они тоже начнут что-то делать, потому что только вместе мы можем что-то сделать», – говорит и.о. головы Старогнатовского сельсовета Кузьма Атаманов. Несмотря на трудности и регулярные звуки разрывающихся снарядов, люди хотят жить в своем селе, и не собираются его покидать.

Источник Донецкие новости