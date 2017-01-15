- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
- «ДНР» и «ЛНР» обходятся России в 3 млрд долларов в год, – Жебривский12:10
- Жители оккупированного Донбасса – заложники -Тука11:44
- Силы ВСУ из стрелкового оружия отвечали на минометный огонь11:25
- Лучше вы к нам: Захарченко отказался встречаться с Савченко в Киеве09:30
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов08:42
Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен
Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", - говорит Рева. Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в 3 млрд долларов говорит только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа. "Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", - сказал Рева. К тому же, как говорит Рева, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса. "А какая сумма? Возможно, и 3 млрд долл. Важно понимать, что эти средства идут не на людей, которые живут на тех территориях, а на военную оккупацию. То есть на поддержку военной инфраструктуры оккупационных войск, в которые входят как коллаборационисты с нашей стороны, так и наемники, которые туда прибывают. Что касается рядовых людей, то я очень сомневаюсь, что эти средства доходят до них", - добавил он. Ранее глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что России обходится содержание оккупированной территории примерно в 3 млрд долл. в год.
Источник 112.ua
Теги: Россия, ДНР, ЛНР, выплаты, пенсии
- "Ихтамнет" - "ЛДНР" предупредили о сокращениях поставок в "республики" вагонами «РЖД»
- Дельцы из "братской" России вербуют жителей «ДНР/ЛНР» для продажи наркотиков
- Кремль не интересуют выборы на Донбассе, он обеспокоен его дорогостоящим содержанием
- Донбасс оккупирован 40 тысячами боевиков, в том числе и военными российской армии - Порошенко
- Россия снова навязывает свою "дорожную карту" проведения выборов на Донбассе
- Россия отправила для провокаций на Евро-2016 боевиков ДНР и ЛНР
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
- «ДНР» и «ЛНР» обходятся России в 3 млрд долларов в год, – Жебривский12:10
- Жители оккупированного Донбасса – заложники -Тука11:44
- Силы ВСУ из стрелкового оружия отвечали на минометный огонь11:25
- Лучше вы к нам: Захарченко отказался встречаться с Савченко в Киеве09:30
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов08:42
- Мариупольским охотникам наконец- то разрешили провести отстрел животных 15:30
- В американском театре засняли призрак умершей певицы15:10
- Первая группа участников блокады неподконтрольного Донбасса прибыла на Луганщину, – Семенченко14:50
- Трамп намерен сохранить санкции против России, пока Москва не докажет свою "полезность"14:30
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- В Свято-Покровском храме прихожане соревновались в исполнении колядок и щедривок 13:50
- Установлена причина гибели трех бойцов ВСУ, тела которых передала «ДНР»13:30
- "Не Киев". Назван самый дорогой город по стоимости жизни в Украине13:10
- "Укрзализныця" 17 января отправит в Ивано-Франковск первый поезд с вагонами-трансформерами12:50
- В Мариуполе полицейские спасли от изнасилования сотрудницу кафе12:30
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Россия готовит бойню на Донбассе
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками