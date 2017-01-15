Рева: Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен

15.01.2017 15:50

Для выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд гривен. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если у нас сегодня на территории, временно оккупированной, проживает порядка 1 млн 200 тыс. пенсионеров, если в среднем по Украине сегодня пенсия 1700 грн, на Донбассе она была больше, где-то около 2000 грн, это порядка 30 млрд грн в год только на пенсионное обеспечение", - говорит Рева. Как считает министр соцполитики, разговоры о содержании Донбасса Россией на суму в 3 млрд долларов говорит только о том, что на оккупированных территориях происходит экономическая катастрофа. "Донбасс никто не содержал - ни Украина, ни Россия. Донбасс был экономически самодостаточным регионом, более того, регионом-донором. И вот когда мы сегодня слышим цифры 3 млрд, возможно, другие, это говорит только об одном - об экономической катастрофе, которая сегодня царит на оккупированных территориях", - сказал Рева. К тому же, как говорит Рева, эти суммы идут на поддержку военной оккупации, а не содержание мирных жителей Донбасса. "А какая сумма? Возможно, и 3 млрд долл. Важно понимать, что эти средства идут не на людей, которые живут на тех территориях, а на военную оккупацию. То есть на поддержку военной инфраструктуры оккупационных войск, в которые входят как коллаборационисты с нашей стороны, так и наемники, которые туда прибывают. Что касается рядовых людей, то я очень сомневаюсь, что эти средства доходят до них", - добавил он. Ранее глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина" рассказал, что России обходится содержание оккупированной территории примерно в 3 млрд долл. в год.

Источник 112.ua