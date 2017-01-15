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В Мариуполе на закрытии елки черти искушали украинского военнослужащего
Cегодня в Мариуполе закрылась главная елка города.
За час до этого события на Театральной площади начались гуляния. На сцене выступил вертеп из Львова. Согласно постановке, главного героя украинского солдата искушали черти. Они предлагали ему отдать кусок украинской земли, чтобы в конце концов наступил мир. Сначала военный даже поддался искушению чертей, но затем к нему пришли ангелы.
Ангелы рассказали солдату, что нужно любить Украину и любить Иисуса. А за свою страну нужно бороться и нужно ее защищать.
Перед сценой собрались сотни мариупольцев, которые с большим интересом смотрели представление.
56 бригада ВСУ сварила кулиш и бесплатно раздавала его жителям. Детям дарили подарки, а также открытки, нарисованные киевскими школьниками.
Атмосфера была праздничной и радостной.
Завершилось мероприятие концертом творческих коллективов города.
Истчник 0629
Теги: концерт, Мариуполь, елка, военный
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