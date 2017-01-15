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В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам

15.01.2017 16:50
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В Святогорске для детей-сирот закупали продукты по суперзавышенным ценам

Санаторно-оздоровительный центр социальной реабилитации детей-сирот и детей лишенных родительской опеки «Изумрудный город», расположенный в Святогорске (Славянский р-н, Донецкая обл.), закупил продукты по завышенным ценам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший и.о. главы «Укргаздобыча» Алексей Тамразов.

По его словам, 13-14 января СОЦР «Изумрудный город» подписал договор с ФЛП Родин Александр Петрович на сумму 3,5 млн грн, при этом цена продуктов в разы дороже рыночных.
В качестве примера Тамразов приводит следующие позиции:
16 650 кг картошки – 12 грн/кг (другие покупают от 3 до 7 грн/кг);
49500 яиц – 4 грн/шт. (другие покупают от 2 до 2,6 грн/шт.);
250 кг какао фасовка – 308 грн/кг (другие покупают за 50-100 грн/кг и некоторые даже по 200 грн/кг);
3000 кг подсолнечного масла – по 46 грн/кг (другие покупают за 30-35 грн/кг);
2400 кг риса – 32 грн/кг (другие покупают за 20-22 грн/кг);
4500 кг муки – 16,40 грн кг (другие покупают за 9 грн/кг);
1660 кг сыр кисломолочный жирный – 120 грн кг (другие покупают за 57 -73 грн/кг).
«Этот ФЛП и в декабре картошку по 12 грн/кг детям из зоны АТО поставлял», – возмущен Тамразов.
Он также отметил, что сейчас в СОЦР «Изумрудный город» находятся более 400 детей-сирот, которые были экстренно вывезены из зоны боевых действий АТО.

Источник Донецкие новости



Теги: цена, продукты, санаторий, дети-сироты, Донетчина
 
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