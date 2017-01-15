- Лучше вы к нам: Захарченко отказался встречаться с Савченко в Киеве09:30
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов08:42
- В Мариуполе льготники будут ездить бесплатно за счет «платных» пассажиров08:27
- В Мариуполе на закрытии елки черти искушали украинского военнослужащего08:00
- За последние сутки в ДТП в Донецкой области погибли три пешехода22:42
- 210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"22:38
- В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла22:29
- Жебрівський висловив свою думку щодо мобілізації "неприродним шляхом"22:22
- Часть Донецкой области оккупирована, а Жебривский и Черныш ни разу не встретились22:14
- Четыре алкаша и барикада - в сети вспомнили , как начиналась "ДНР" (ВИДЕО)21:53
В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
В зоне АТО произошел переломный момент – жители оккупированных армией России территорий Донбасса в полной мере почувствовали и убедилась в том, что новая власть террористов и российских военных не сможет принести в их жизнь ничего хорошего, однако этого понимания слишком мало для возвращения нормальной жизни на Восток страны.
Об этом в комментарии СМИ рассказала известный чеченский снайпер, прошедшая через АТО Амина Окуева.
Она подчеркнула, что простые люди на захваченных армией России территориях уже смогли понять, что будущее в нынешнем виде не даст им ничего хорошего – и это переломный момент войны. Однако это понимание не сыграет никакой важной роли, так как ни митинги, ни недовольство людей не смогут повлиять на руководство России.
Именно поэтому без военного фактора и мощной армии со стороны Украины нельзя надеяться на успешное решение этого вопроса. Однако очень важным является фундамент в виде изменения отношения людей к происходящему и начала поддержки Украины на Донбассе.
Окуева подчеркнула, что это является крайне важным фактором начала полномасштабного освобождения указанных территорий.
Источник Zvistka
Теги: Донбасс, Освобождение Донбасса, АТО
- Плотницкий держит руку на пульсе: отстранил оскандалившихся милицейского и угольного "министров"
- Губарев о Пургине: "Подлец, интриган, болтун, паникер и политический импотент"
- Перевозчики подготовили предложения, как убрать очереди на блокпостах и избежать социального бунта
- Россияне высказались о возможном перевороте в России (ВИДЕО)
- "Не может быть альтернативы царю-батюшке", - журналист о "перевороте" в "ЛНР"
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Лучше вы к нам: Захарченко отказался встречаться с Савченко в Киеве09:30
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов08:42
- В Мариуполе льготники будут ездить бесплатно за счет «платных» пассажиров08:27
- В Мариуполе на закрытии елки черти искушали украинского военнослужащего08:00
- За последние сутки в ДТП в Донецкой области погибли три пешехода22:42
- 210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"22:38
- В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла22:29
- Жебрівський висловив свою думку щодо мобілізації "неприродним шляхом"22:22
- Часть Донецкой области оккупирована, а Жебривский и Черныш ни разу не встретились22:14
- Четыре алкаша и барикада - в сети вспомнили , как начиналась "ДНР" (ВИДЕО)21:53
- Лучше вы к нам: Захарченко отказался встречаться с Савченко в Киеве09:30
- Как любовь к России доводит до страданий и нищеты09:09
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов08:42
- В Мариуполе льготники будут ездить бесплатно за счет «платных» пассажиров08:27
- В Мариуполе на закрытии елки черти искушали украинского военнослужащего08:00
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Human Rights Watch: Трамп – самая большая угроза для всего мира и человечества, его популизм не имеет предела07:02
- За последние сутки в ДТП в Донецкой области погибли три пешехода22:42
- 210 кг колбасы в бензобаке - пограничники на КПВВ "Майорск" не пропустили ценный груз в "ДНР"22:38
- В Донецкой области микроавтобус сбил маму с дочкой, женщина погибла22:29
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только20:46
- Стресс и киви - ученые нашли взаимосвязь19:41
- Хурма не просто фрукт - им можно заменить лекарства22:47
- Ученые выяснили, что может повлиять на пол будущего ребенка22:12
- Вчені назвали основні ознаки раку12:10
- Бег влияет на человеческий мозг - ученые установили взаимосвязь08:56
- Теплая ванна, носки и отказ от гаджетов - ученые назвали условия для хорошего сна для людей среднего возраста07:22
- Эксперты прогнозируют рост цен, курса доллара и количества получающих субсидии19:35
- Территории «республик» интегрируются в состав России с тем же успехом, что и Украина в ЕС - социолог15:49
- Кровавая зимняя “рыбалка”: В районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат
- Боец АТО рассказал правду об условиях службы в АТО
- В России любовников настигла ужасная смерть в гараже
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Силы АТО заняли новые высоты под Дебальцево
- "Власти ДНР" "выколачивают" долги населения перед украинскими банками
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- Ситуация на блокпостах сегодня, 14 января - информация от очевидцев и Госпогранслужбы