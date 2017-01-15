В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов

15.01.2017 08:42

В зоне АТО произошел переломный момент – жители оккупированных армией России территорий Донбасса в полной мере почувствовали и убедилась в том, что новая власть террористов и российских военных не сможет принести в их жизнь ничего хорошего, однако этого понимания слишком мало для возвращения нормальной жизни на Восток страны.

Об этом в комментарии СМИ рассказала известный чеченский снайпер, прошедшая через АТО Амина Окуева.

Она подчеркнула, что простые люди на захваченных армией России территориях уже смогли понять, что будущее в нынешнем виде не даст им ничего хорошего – и это переломный момент войны. Однако это понимание не сыграет никакой важной роли, так как ни митинги, ни недовольство людей не смогут повлиять на руководство России.

Именно поэтому без военного фактора и мощной армии со стороны Украины нельзя надеяться на успешное решение этого вопроса. Однако очень важным является фундамент в виде изменения отношения людей к происходящему и начала поддержки Украины на Донбассе.

Окуева подчеркнула, что это является крайне важным фактором начала полномасштабного освобождения указанных территорий.

Источник Zvistka