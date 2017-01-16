Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин

16.01.2017 17:20

После полудня в КПВВ «Майорское» количество желающих пересечь линию разграничения значительно увеличилось.

Об этом сообщают волонтеры общественной организации «Фундация.101».

В частности, с подконтрольной территории в очереди стоят до 50-ти машин. Кроме того, автобусы подвозят к пункту пропуска по 50 граждан.

С неподконтрольной территории количество машин достигает 30-ти, тогда как пеших пассажиров — около 300 человек.

Источник: sprotyv.info.