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Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин

16.01.2017 17:20
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Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин

После полудня в КПВВ «Майорское» количество желающих пересечь линию разграничения значительно увеличилось.

Об этом сообщают волонтеры общественной организации «Фундация.101».

В частности, с подконтрольной территории в очереди стоят до 50-ти машин. Кроме того, автобусы подвозят к пункту пропуска по 50 граждан.

С неподконтрольной территории количество машин достигает 30-ти, тогда как пеших пассажиров — около 300 человек.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Донбасс, пункт пропуска, Майорск
 
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