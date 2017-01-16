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Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе
Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Кальмиусском районе Мариуполя, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Отмечается, что в течение 8 лет почти ежедневно 27-летняя жительница собирала у экранов мониторов большую аудиторию – "в онлайн-режиме она транслировала «клубничку» за вознаграждение от 10 до 50 долларов за вечер", кроме того, в закрытом доступе все желающие могли посмотреть видео с ее участием.
Как поясняет подследственная, такой вид заработка нашел и предложил ей собственный муж. Вместе они нашли интернет-сайт с объявлением о регистрации девушек, которые будут проводить видео-чаты "18+" в режиме реального времени. По условиям договоренности "актрисы" имели 30% от общей прибыли администраторов сайта. Сумма вычислялась от времени трансляции. В дуэте семья зарабатывала около 3 тысяч долларов в месяц.
"После смерти мужа в прошлом году девушка продолжила нелегальный заработок. Признается, что выходила в эфир почти каждый день. В целом она была зарегистрирована на 5 сайтах, часть из которых транслировала прямое общение с девушкой, а еще часть - сохраняла видео с ее участием. Доступ к видео тоже был платным: в зависимости от количества пользователей, которые заплатили за возможность просмотреть его, она имела свой процент. Доходы злоумышленницы снизились до 500-700 долларов в месяц", - говорится в сообщении.
Подследственная в обычной жизни вела неприметный образ жизни, регистрировалась только на иностранных сайтах с закрытым доступом.
Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства злоумышленницы. Компьютеры, диски, видеокамеры, флэш-накопители, телефоны и карты изъяты.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, порно
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