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Архив - Донецкая область

Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС

16.01.2017 18:38
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Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС

По оперативным данным группы ИС, активизировалась Еленовская группа оккупантов, которая пытается максимально возможно оттеснить украинские войска от западных окраин Еленовки.

При поддержке 120-мм миномётной батареи (3 единицы миномётов) пара БМП (1 единица БМП-2 и 1 единица БМП-1), маневрируя вдоль фронта, обстреливали позиции сил АТО у Тарамчука, Степного и Смелого.

Данными действиями противник, «страхуя» северный фланг своей Докучаевской группы, пытается максимально возможно оттеснить украинские войска от западных окраин Еленовки, высоты 227.9 и посёлка Ясное.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Донбасс, войска, АТО, боевики
 
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