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СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"
Агентурную сеть боевиков "ДНР" ликвидировала в Красногоровке Донецкой области Служба безопасности Украины, - сообщает пресс-центр СБУ.
По заданию своего куратора из так называемой "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения АТО.
"Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранная информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", - говорится в сообщении.
Куратором агентурной сети оказался помощник "начальника разведки" бандформирования "5 отдельная мотострелковая бригада" "ДНР", 38-летний гражданин России - Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди".
СБУ задержала трех пособников террористов по местам их проживания.
Во время обысков были изъяты телефонные терминалы, карточки, с помощью которых передавалась информация, а также компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи управления СБУ в Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекс .
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Красногоровка, СБУ, ДНР
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