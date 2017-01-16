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Архив - Донецкая область

СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"

16.01.2017 12:35
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СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"

Агентурную сеть боевиков "ДНР" ликвидировала в Красногоровке Донецкой области Служба безопасности Украины, - сообщает пресс-центр СБУ. 

По заданию своего куратора из так называемой "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения АТО. 

"Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранная информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", - говорится в сообщении. 

Куратором агентурной сети оказался помощник "начальника разведки" бандформирования "5 отдельная мотострелковая бригада" "ДНР", 38-летний гражданин России - Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди". 

СБУ задержала трех пособников террористов по местам их проживания. 

Во время обысков были изъяты телефонные терминалы, карточки, с помощью которых передавалась информация, а также компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности. 

Следователи управления СБУ в Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекс .

 

Источник: ostro.org.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Красногоровка, СБУ, ДНР
 
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