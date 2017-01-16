СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"

16.01.2017 12:35

Агентурную сеть боевиков "ДНР" ликвидировала в Красногоровке Донецкой области Служба безопасности Украины, - сообщает пресс-центр СБУ.



По заданию своего куратора из так называемой "ДНР" злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения АТО.



"Данные злоумышленники передавали с помощью мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранная информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ", - говорится в сообщении.



Куратором агентурной сети оказался помощник "начальника разведки" бандформирования "5 отдельная мотострелковая бригада" "ДНР", 38-летний гражданин России - Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди".



СБУ задержала трех пособников террористов по местам их проживания.



Во время обысков были изъяты телефонные терминалы, карточки, с помощью которых передавалась информация, а также компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.



Следователи управления СБУ в Днепропетровской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекс .

Источник: ostro.org.