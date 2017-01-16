"Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи

16.01.2017 18:16

Представники проросійських бойовиків у тристоронній контактній групі намагаються виключити з мінського процесу заступника керівника ВРУ, українського представника в гуманітарній групі тристоронньої контактгрупи Ірину Геращенко. Про це у понеділок, 16-го січня, повідомляє видання «УП» з посиланням на власні джерела у тристоронній контактній групі, передає replyua.net.



У повідомленні вказується, що представники бойовиків, які не являються учасниками тристоронніх переговорів, почали застосовувати ту ж саму стратегію, що і до Горбуліна Володимира та Безсмертного Романа, що Геращенко нібито брала участь у «державному перевороті». «Також вони заявили, що готові вести розмову про видачу військовополонених лише з Віктором Медведчуком», - зазначило джерело видання.



Крім того проросійські бойовики заявили, що «у Верховній Раді України крім Геращенко є ще люди, які шанобливо ставляться до лідерів ОРДО та ОРЛО». В той самий час бойовики в жорсткій формі вимагали від представника ОБСЄ заборонити Геращенко давати інтерв’ю щодо повної залежності «ДНР» та «ЛНР» від Кремля. Також бойовики заявили, що хочуть зробити переформатування всієї гуманітарної підгрупи.

Источник: replyua.net.