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Социальный бизнес-центр открылся в Мариуполе
Социальный бизнес-центр открылся в Мариуполе для начинающих предпринимателей и фрилансеров из числа переселенцев и местного населения, пострадавшего от конфликта на Востоке Украины, - сообщает сайт благотворительного фонда "Каритас Мариуполь".
Социальный Бизнес-центр – это центр поддержки бизнеса. Там можно получить профессиональную консультационную поддержку бизнеса и обучиться необходимым знаниям и навыкам ведения бизнеса. Кроме того, центр выполняет функцию единого рабочего пространства, в рамках которой бенефициар программы получает возможность работы на площадях Бизнес-центра, что удовлетворит, тем самым, его потребность в аренде офиса.
В рамках консультационной функции в Бизнес-центре осуществляется обучение начинающих бизнес-активных бенефициаров программы основам ведения бизнеса и поддержка бенефициаров уже ведущих свой бизнес профессиональными консультациями.
Обучение начинающих бизнес-активных предпринимателей осуществляется по направлениям, развивающим основные навыки предпринимательства: поддержка в подготовке бизнес-плана, финансовая и банковская грамотность, ведение маркетинговой активности, особенности ведения деловых переговоров, деловое администрирование и т.п. Профессиональные консультации для предпринимателей, имеющих свой бизнес, оказываются бухгалтером и юристом по таким вопросам как бухгалтерия и изменения в фискальном законодательстве; юридические особенности начала и ведения бизнеса в Украине.
В рамках функции единого рабочего пространства (CO-WORKING SPACE) услуги оказываются в предоставлении возможности работать на рабочих площадях Бизнес-центра.
В услуги единого рабочего пространства входят: предоставление рабочего места в «Бизнес-центре»; высокоскоростной интернет; услуги офисной техники: ноутбук, сканер/принтер; -возможность ведения переговоров; лаунж-зона; -предоставляются услуги лектория, а также возможность участия в собраниях, семинарах и тренингах резидентов единого рабочего пространства.
Действует бизнес-центр на базе свободного пространства "Халабуда".
Источник: ostro.org.
Теги: Донбасс, Мариуполь, бизнес, переселенцы
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