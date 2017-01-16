В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"

16.01.2017 11:20

Служба безопасности Украины ликвидировала в Красногоровке Донецкой области агентурную сеть боевиков террористической "ДНР", сообщает 112.ua.

По заданию своего куратора, злоумышленники собирали информацию о составе, вооружении и передвижении украинских подразделений в районе проведения АТО. СБУ задержала трех сообщников террористов по местам их проживания. В ходе проведенных обысков были изъяты телефонные терминалы, карточки, с помощью которых передавалась информация, а также компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

"Данные злоумышленники передавали при помощи мобильной связи или через интернет, используя меры конспирации. Собранная информация использовалась террористами для диверсий и обстрелов позиций ВСУ. Куратором агентурной сети являются помощник начальника разведки бандформирования "5-я отдельная мотострелковая бригада "ДНР", 38-летний гражданин России Ярослав Эфендиев с позывным "Эфенди"", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



