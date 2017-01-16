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В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
По информации украинской разведки между военнослужащими армии РФ и боевиками из Донбасса возникли стычки. для усиления дисциплины в Новоазовске усилены блокпосты.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
В сообщении отмечается: "Для усиления контроля и поддержания надлежащей воинской дисциплины среди военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты в Новоазовск направлено подразделение специального назначения из состава 1 АК (Донецк) ВС РФ. Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц".
"14 января т.г. между военнослужащими 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты из числа местного населения и подразделения специального назначения ВС РФ возникли стычки. В результате конфликта было травмировано 20 человек (двое в тяжелом состоянии) из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, которые доставлены в районную больницу Новоазовска.
Продолжаются случаи дезертирства военнослужащих ВС РФ из числа местного населения через нежелание выполнять преступные приказы российского оккупационного командования об обстреле мирного населения", - информируют разведчики.
Кроме того, в Брянке двое российских военнослужащих сбежали из части.
"15 января т.г. двое военнослужащих из состава артиллерийского подразделения 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ покинули передовые позиции и находятся в розыске, проводится подразделениями т.н. "министерства государственной безопасности" оккупационной власти", - резюмируется в сообщении.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, Новоазовск, драка, оккупанты
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