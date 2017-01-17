Мариупольский суд осудил дезертира

17.01.2017 16:50

Боец, покинувший позиции около Мариуполя, осужден на один год условно.

Информация об этом есть в реестре судебный решений. Мужчина был мобилизован на воинскую службу на время особо периода из Николаева. Приказом командира воинской части мужчина в звании младшего лейтенанта зачислен в списки личного состава части на должность передового авиа наводчика стрелковой роты. С 4 сентября 2014 г. личный состав воинской части полевой почты В2326 стал выполнят задачи в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, в связи с чем батальон расположился полевым лагерем в секторе «Б» зоны АТО вблизи с . Старогнатовка. Обвиняемый в то время нес службу на позициях в лесополосе вблизи с. Новая Ласпа. Позиции, на которых он был, неоднократно обстреливались незаконными военными формированиями. 15:30 11 сентября 2014г. командир батальона полковник в присутствии всех военнослужащих этой части, в том числе и младшего лейтенанта, поставил задачу - убыть на определенные боевые позиции вблизи с. Новая Ласпы и нести там службу. Однако младший лейтенант с 12 сентября 2014 г. решил самовольно прекратить воинскую службу и уехать из воинского лагеря. Тем самым он совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 409 УК Украины, что является преступлением средней тяжести. В ходе судебного заседания обвиняемый сознался в своем преступлении, сказал что раскаивается и просил строго не наказывать. Военнослужащего осудили на 1 год лишения свободы условно.

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