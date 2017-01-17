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Россия не заинтересована в масштабных военных действиях на Донбассе до лета
Россия не заинтересована в широкомасштабных военных действиях на Донбассе, как минимум, до лета текущего года, пока окончательно не сформируется новая конфигурация власти в ведущих странах Запада. Сейчас возможно противостояние тактического уровня «не выше уровня Дебальцево». Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, передает «Обозреватель».
«Широкомасштабные действия Путину сейчас не нужны. С этой точки зрения военный потенциал на границах с российской стороны не обеспечивает начала такой войны», – сказал он.
«Путин стратегически оценивает для себя ситуацию, и понимает, что изменения принципиального характера могут произойти во второй половине этого года. Тогда можно выходить на изменения стратегического порядка, которые, как надеется Путин, должны привести его к достижению целей и задач, которые он поставил, в частности, по Украине», – отметил генерал.
Романенко допустил, что президент России планирует «выйти в мировые лидеры», в частности, «используя состояние дел в Украине».
Тем не менее, по мнению генерала, военные действия, происходящие на Донбассе в настоящее время, будут продолжаться. «Структуры так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" должны оправдывать себя, поэтому происходят обстрелы, гибнут наши военные, и это будет продолжаться», – считает экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.
По его прогнозам, «с военной точки зрения в ближайшее время могут происходить бои интенсивности на тактическом уровне близкие к тому, что происходит сейчас, но не выше уровня Дебальцево».
Источник Донецкие новости
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, ДНР, ЛНР
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