Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма

17.01.2017 22:20

Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. Такое мнение озвучила народный депутат Надежда Савченко, передает телеканал "112 Украина".

"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций – то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", – заявила Надежда Савченко.

Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", – уверена народный депутат.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.

Источник Сегодня.ua