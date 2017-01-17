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Савченко: Вернуть Донбасс можно лишь путем сдачи на время Крыма
Освобождение Донбасса мирным путем приведет к сдаче Крыма. Такое мнение озвучила народный депутат Надежда Савченко, передает телеканал "112 Украина".
"Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций – то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик", – заявила Надежда Савченко.
Она также отметила, что освободить Донбасс невоенным путем можно за столом переговоров.
"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", – уверена народный депутат.
Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По мнению Георгия Туки, максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.
Источник Сегодня.ua
Теги: Украина, Донбасс, Крым, оккупация
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