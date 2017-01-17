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"У нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством" - ветераны добровольческих батальонов
У ветеранов добровольческих батальонов "Айдар" и "Донбасс" "есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством". Об этом на пресс-конференции 16 января в Лисичанске заявил бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский.
Он напомнил, что в настоящее время регулярно на оккупированные территории заходят контрабандные грузы из Украины - партии алкоголя и сигарет, уголь, древесина, и уже на третьем году войны для отдельных предпринимателей и политиков торговля с боевиками стала нормальным явлением. В связи с этим, напомнил Виногродский, чтобы наконец остановить этот беспредел, ветераны добровольческих батальонов "Айдар" и "Донбасс" начали блокаду торговли с террористами в Луганской области. "У нас акция не политическая, она не связана ни с какими политическими партиями или политическими группировками. Мы объединились как активная часть населения этого государства. Если мы видим, что идет угроза целостности нашей державы..., преступно не вмешаться в это дело", - сказал Виногродский. "На сегодняшний день у нас есть как минимум четыре повода, чтобы вмешаться в управление государством. Первое – это необъявленная война, которая идет в этом регионе… Наше государство подвергается агрессии со стороны России – оккупирована территория Крыма, частично оккупирована территория Донецкой и Луганской областей. С 2014 года, к сожалению, представители государства, которые отделили себя от украинского народа, вступили, я считаю, в преступный сговор с такими же представителями государства Россия и проводят свои торговые мошеннические операции для личного обогащения. Электронные декларации нам все показали. Мы смотрели на все это из окопов", - заявил экс-командир "Донбасса". Виногродский также напомнил, что в конце 2014 года батальон «Донбасс» привлек к совместной акции батальон «Днепр-1» и «Правый сектор», чтобы частично перекрыть контрабанду в Луганской области. "Пришло то время, когда мы поняли, что если мы не вмешаемся, то эта война будет продолжаться вечно. Потому что очень выгодно отдельным представителям у власти эту войну не заканчивать. Набиваются карманы, карманы, карманы и, по-моему, на сегодняшний день основная цель жизни этих людей – урвать от этой страны как можно больше. Что будет со страной дальше – никого не интересует", - завил Виногродский. "Поэтому мы приняли решение, как и в 2014 году выступить на защиту нашей страны. На сегодняшний день создан штаб по блокаде торговли с оккупантами. Подтвердили участие в нашей акции до 800 человек. Мы перенесли наш штаб в город Лисичанск. Громады в Донецкой и Луганской областях в 10 местах подтвердили готовность присоединиться к нашей акции. Мы будем опираться на местных жителей", - указал он.
Источник Остров
Теги: Донбасс, торговля, блокада, батальон "Донбасс", батальон "Айдар"
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