В Мариупольском наркопритоне жил 5-летний ребенок

17.01.2017 21:20

Полицейские ликвидировали наркопритон, который женщина создала в центре Мариуполя.

Об этом сообщает Центральный отдел полиции.

В полицию поступила жалоба от соседей одной из квартир дома в центре Мариуполя о том, что в подъезде постоянно стоит зловонный запах, а в саму квартиру не истекает поток специфического контингента. Правоохранители начали сбор доказательной базы по факту содержания наркопритона.

Получив санкцию на проведение обысковых мероприятий и придя по указанному адресу, полицейские застали не только хозяйку, но и 6 ее гостей. На кухне изъята посуда для изготовления опия, полиэтиленовый пакет с остатками коричневого вещества, а в двух комнатах в общей сложности 5 шприцев пустые или частично заполненные тем же коричневым веществом.

Установлено, что до недавнего времени употреблением наркотика занимался ее муж, а после его смерти пагубное пристрастие переняла и хозяйка. До 15 наркозависимых людей ежедневно принимала в гостях 36-летняя жительница мариупольской высотки. Она наладила его изготовление, что называется, на дому. Один из ее гостей «специализировался» на варке, другие приносили ингредиенты и дегустировали готовый опий.

Стоит отметить, что женщина самостоятельно воспитывает 5-летнего ребенка, который каждый день вынужден был по воле матери дышать парами наркотика.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.317 «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы. Во время проведения медицинского обследования женщина добровольно написала заявление о предоставлении ей возможности пройти стационарное лечение и навсегда избавиться от тяги к употреблению наркотических веществ.

Источник 0629