Где мариупольцы могут окунуться в купель

18.01.2017 12:40

В ночь на 19 января православные празднуют Крещение Господне. Впервые за последние 3 года море в Мариуполе замерзло, а потому тем мариупольцам, которые предпочитают окунаться в уединенных местах, предстоит взять с собой топор.

0629 решил составить список мест, где мариупольцы смогут окунуться под воду.

Официальные места

Организованных мест для купания в Мариуполе всего два - водная станция аварийно-водолазной службы в Приморском районе и водная станция "Монолит" в Левобережном районе. Специально для жителей в этих местах вырубили проруби, очистили морское дно. 19 января там установят лавочки, кабинки для переодевания, биотуалеты. Всех желающий будут поить чаем и глинтвейном. Также жителей будут бесплатно кормить кулешом.

В чем плюс таких мест - здесь есть все, что необходимо для того, чтобы окунуться в холодную воду. Кроме того, купель освятит священнослужитель. На месте будут работать медики, то есть в случае непредвиденной ситуации помочь будет кому.

Но есть и минусы - перед тем, как окунуться придется выстоять очередь. Кроме того, не все любят окунаться в воду вместе с большим количеством людей.

Альтернатива

Крещенские купели будут работать в поселках Талаковка, Каменск и Сартана, а также в селе Боевое под Мариуполем.

В этих местах также будут организованы места для купания. Их традиционно создают сами жители, сельские головы, КСН.

Тем, кто ищет уединение, придется завтра взять с собой топор. Дело все в том, что ночью температура воздуха в Мариуполе опустится до -10 градусов, а значит завтра замерзнет все, что еще не замерзло. Традиционно жители организуют проруби возле водной станции "Маркохим", где сейчас находятся морские пограничники. Из возможных мест для купелей - пляж поселка Песчаный, пляж у Туриста, пляж в районе железнодорожного вокзала, Гавань.

Окунуться можно и в речки. К примеру, в Кальмиус (в районе комбината "Азовсталь" есть пологий спуск) или Кальчик (в районе парка им. Гурова).

Если имеется личный автомобиль, то организовать купель можно и за городом. К примеру в пгт. Бердянское (Мангушский район) большое количество ставков. Небольшие водоемы есть и в других населенных пунктах под Мариуполем.

Главное, что при самостоятельной поездке нужно все тщательно продумать - запастись сухой одеждой, полотенцами и горячим чаем.

Напомним, что традиция 19 января организованно окунаться в купель в Мариуполе зародилась 10 лет назад. Тогда в прорубь окунулись всего 3 человека, а в прошлом году - это число возросло до десятков тысяч человек. Первые желающие окунуться к купель приходят к водоемам уже в полночь, а последние - уже поздним вечером.

Источник 0629