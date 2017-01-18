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Мариуполь готовится к Крещению в Азовском море
В Мариуполе ожидается, что количество желающих окунуться в ледяную воду на Крещение, будет составлять от 5 до 10 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Обряд Крещения будет проводиться в Мариуполе на двух локациях – на спасательной станции № 1 (Приморский бульвар, 38) и на Левобережной станции "Монолит" (улица Виноградная, 60а). Также купание организуют в поселках Сартана и Талаковка», – рассказал заместитель Мариупольского городского головы Михаил Когут.
По традиции, обряд Крещения пройдет 19 января, начиная с 00:00 до 16:00.
Сейчас водолазы очищают дно купален, уже установлены палатки для переодевания, также предусмотрены лавочки и шезлонги.
После окунания в воду мариупольцам предложат согреться горячим чаем из самовара за символическую плату, а украинское реестровое казачество угостит кулешом, глинтвейном и булочками, освещенными в церкви. Музыкальное сопровождение обряда начнется с 8 часов.
Купальни по всем канонам осветят священники: в Левобережном районе – в 11:30, Приморском районе – в 12 часов.
После этого культурная программа продолжится: готовятся творческие номера и интересные конкурсы.
Безопасность горожан обеспечит личный состав спасательной аварийно-водолазной службы городского совета и правоохранители, будут дежурить и дополнительные бригады медиков.
Для удобства жителей организуют городской транспорт и создадут все комфортные условия.
Городская власть призывает всех проводить купание строго в отведенных местах, не употреблять алкогольные напитки перед купанием, соблюдать правила поведения в общественных местах.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь, Крещение, крещенская вода, купание, купель
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