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Архив - Донецкая область

На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО

18.01.2017 20:30
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На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО

По состоянию на 18:00 18 января в ходе боевых действий в зоне проведения АТО двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В целом по состоянию на 18:00 18 января зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных получили ранения", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.
Как отмечают в штабе АТО, наиболее сложная ситуация сложилась на луганском направлении, где из минометов калибром 120 мм противник обстреливал Новоалександровку и Троицкое. "Из 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов противник обстреливал Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового вооружения подверглись обстрелам Станица Луганская и Новозвановка", - отмечают в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщают в штабе АТО, на донецком направлении из гранатометов и стрелкового вооружения обстреливались наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.
"На мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное", - говорится сообщении.
Напомним, как сообщают в Минобороны Украины, за минувшие в зоне проведения антитеррористической операции потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины нет. Как сообщали ранее в штабе АТО, за прошедшие сутки боевики 61 раз открывали огонь.

Источник 112.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, АТО, обстрелы
 
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