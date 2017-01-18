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Нацгвардейцы стреляли под Мариуполем

18.01.2017 17:20
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Нацгвардейцы стреляли под Мариуполем

Под Мариуполем гвардейцы совершенствовали навыки меткой стрельбы.
Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Личный состав, Днепровского полка по охране общественного порядка, который выполняет служебно-боевые задачи, по защите суверенитета и территориальной целостности в зоне проведения АТО принял участие в проведении занятий по огневой подготовке. Неподалеку Мариуполя на специально подготовленном стрельбище гвардейцы совершенствовали свои е навыки боевой стрельбы.

«Каждый гвардеец должен совершенствовать свою профессиональную подготовленность особенно меткой стрельбы, ведь при принятии участия в проведении АТО меткость одного выстрела может стоить многого ...», - отметил подполковник Виктор Шинкаржевський.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, нацгвардия, стрельбы
 
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