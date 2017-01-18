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Архив - Донецкая область

В «ДНР» заявили, что могут «мобилизовать» 250 тыс. человек

18.01.2017 16:40
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В «ДНР» заявили, что могут «мобилизовать» 250 тыс. человек

Главарь так называемой «ДНР» заявил, что могут собрать в рамках «мобилизации» 250 тыс. человек. Об этом вчера, 17 января на пресс-конференции в Симферополе заявил главарь боевиков так называемой «ДНР» Александр Захарченко, передает российское издание Regnum.

«Если реально провести мобилизацию в республике, то получится около 250 тысяч человек, это в два раза больше, чем украинская армия. Если посчитать ещё Луганскую республику, то будет в четыре раза больше.
И качество этой армии, к сожалению, я не гарантирую, что оно будет выше. Воевать надо не числом, закидыванием шапками, а умением — вот к чему мы стремимся», — заявил главарь донецких боевиков.
Ранее Захарченко заявил, что «ДНР» и «ЛНР» не могут объединиться.

Источник farwater.net



Теги: Украина, Донбасс, армия, мобилизация, ДНР, ЛНР
 
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