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В «ДНР» заявили, что могут «мобилизовать» 250 тыс. человек
18.01.2017 16:40
Главарь так называемой «ДНР» заявил, что могут собрать в рамках «мобилизации» 250 тыс. человек. Об этом вчера, 17 января на пресс-конференции в Симферополе заявил главарь боевиков так называемой «ДНР» Александр Захарченко, передает российское издание Regnum.
«Если реально провести мобилизацию в республике, то получится около 250 тысяч человек, это в два раза больше, чем украинская армия. Если посчитать ещё Луганскую республику, то будет в четыре раза больше.
И качество этой армии, к сожалению, я не гарантирую, что оно будет выше. Воевать надо не числом, закидыванием шапками, а умением — вот к чему мы стремимся», — заявил главарь донецких боевиков.
Ранее Захарченко заявил, что «ДНР» и «ЛНР» не могут объединиться.
Источник farwater.net
Теги: Украина, Донбасс, армия, мобилизация, ДНР, ЛНР
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