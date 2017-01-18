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В Украине вспоминают остарбайтеров
Сегодня, 18 января, в Украине отмечают День памяти - исполнилось 75 лет со времени начала принудительного вывоза населения Украины в Германию (остарбайтеров).
Согласно сообщению Нацсовета по телевидению и радиовещанию, в этот день нельзя ставить в эфир телеканалов и радиостанций комедийные, эротические фильмы и развлекательные программы.
Также Нацсовет обязал теле- и радиокомпании разместить на экране соответствующее стилизованное изображение или горящую свечу, которые уместны соответствующему событию, а также каждые 2 часа распространять в эфирном времени информацию о дне памяти.
18 января 1942 года из Харькова в Кельн отправился первый эшелон с 1117 рабочими. Из Киева первые рабочие выехали 22 января (1500 человек).
Использование труда гражданских с территории оккупированного СССР с начала войны не планировалось из-за расовых предубеждений и ради государственной безопасности Третьего Рейха. Неудача теории «молниеносной войны» заставила нацистское руководство пересмотреть отношение к привлечению жителей советских территорий.
Масштабное использование рабочих с Украины началось в 1942 году и продолжалось до 1945-го.
Труд иностранных рабочих в Германии использовался в добывающей и обрабатывающей промышленности, транспорте и строительстве, сельском и домашнем хозяйстве.
По данным историка Вадима Джуваги, приказ о формировании первых эшеленов с мариупольцами на принудительную работу в Германию был издан комендатом оккупированного Мариуполя в мае 1942 года. Последний эшелон в Германию был остановлен Героем Советского Союза, летчиком Иваном Бабаком. Он расстрелял немецкий паровоз в районе современного пост-моста. Девушки, которые там находились, разбежались врассыпную и немцы не стали их ловить. Таким образом мариупольчанкам удалось избежать этой трагической участи. Это случилось 6 сентября 1943 года.
Точных цифр, сколько мариупольцев было угнано в Германию, нет. Но речь идет о 20-24 тысячах человек.
Источник 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Германия, Мариуполь, население
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