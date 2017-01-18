В зоне АТО задержан гражданин РФ

18.01.2017 21:30

Сегодня, 18 января в зоне проведения АТО был задержан гражданин РФ с документами о принадлежности к сепаратистам. Об этом сегодня, 18 января сообщает пресс-центр АТО.

18 января 2017 на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск.

В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.

Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов — Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия — Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении — из гранатометов и стрелкового оружия обстрелян наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.

В общем, зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из крупнокалиберных минометов Троицкое и Новоалександровку.

Источник farwater.net