Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне АТО задержан гражданин РФ

18.01.2017 21:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне АТО задержан гражданин РФ

Сегодня, 18 января в зоне проведения АТО был задержан гражданин РФ с документами о принадлежности к сепаратистам. Об этом сегодня, 18 января сообщает пресс-центр АТО.

18 января 2017 на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск.
В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.
Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов — Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия — Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На донецком направлении — из гранатометов и стрелкового оружия обстрелян наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.
В общем, зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из крупнокалиберных минометов Троицкое и Новоалександровку.

Источник farwater.net



Теги: Донбасс, Российская Федерация, Мариуполь, задержание, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх