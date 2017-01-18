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В зоне АТО задержан гражданин РФ
Сегодня, 18 января в зоне проведения АТО был задержан гражданин РФ с документами о принадлежности к сепаратистам. Об этом сегодня, 18 января сообщает пресс-центр АТО.
18 января 2017 на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан член российско-оккупационных войск.
В ходе проверки документов установлено, что данное лицо является гражданином Российской Федерации, жителем г.Курганинск Краснодарского края. Кроме того, при нем найдены документы, удостоверяющие его принадлежность к одному из подразделений незаконных вооруженных формирований ОРДО.
Из минометов оккупанты обстреливали Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Славное, Павлополь, Гнутово, Талаковку, Новотроицкое, Широкино, Водяное. По Новотроицкому огонь вел снайпер.
На луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров оккупанты обстреляли Новоалександровку и Троицкое. С 82-миллиметровых минометов — Новозвановку. С гранатометов и стрелкового оружия — Станицу Луганскую и Новозвановку. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
На донецком направлении — из гранатометов и стрелкового оружия обстрелян наши позиции в районе Зайцево и Авдеевки.
В общем, зафиксировано 30 обстрелов. Двое наших военных ранены.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли из крупнокалиберных минометов Троицкое и Новоалександровку.
Источник farwater.net
Теги: Донбасс, Российская Федерация, Мариуполь, задержание, АТО
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