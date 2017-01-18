За прошедшие сутки по украинским военным стреляли 61 раз

18.01.2017 08:50

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов вели огонь по Чермалику, Водяному и Широкино. Сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На Луганском — из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Троицкое и Новолександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Валуйское, Станицу Луганскую, Попасное. По Валуйскому огонь вел и снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов разных систем и стрелкового оружия русско-оккупационные войска вели огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам. В целом за прошлые сутки зафиксирован 61 обстрел. Потерь среди наших военных нет.

Источник 0629