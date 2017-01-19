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Боевики «ДНР» пытаются смыть грехи прямо на позициях
19.01.2017 13:58
Командование так называемой «ДНР» к празднику Крещения Господня открыло для «военнослужащих» купели вдоль всей линии фронта.
По словам представителя оперативного командования, для крещенских купаний были использованы речки и прочие водоемы, которые расположены неподалеку передовых позиций, пишет Politeka со ссылкой на издание сепаратистов.
«Нам хотелось, чтобы военнослужащие, которые желали окунуться в прорубь в святой праздник Крещения, могли это сделать вопреки постоянному несению службы на позициях. Для этого на всех участках фронта для них были открыты купели», — сообщил собеседник СМИ.
Добавим, многие из тех, кто принимал и принимает участие в боевых действиях, пришли сегодня на водоем Чистые пруды в Донецке.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, Крещение, грех, ДНР, боевики
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