- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»19:00
- Нацгвардейцы стреляли под Мариуполем 17:20
Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
Текущий год будет решающим в военном конфликте на Донбассе, а ключевым фактором исхода может стать стремление, а также позиция большинства граждан, проживающих на оккупированных территориях.
Как сообщает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказала певица Анастасия Приходько. По ее словам, она поддерживает мнение многих экспертов о том, что этот год будет решающим для Донбасса. «Главным в этом процессе может стать человеческий фактор. Простые жители Донбасса имеют свою позицию и ко многому стремятся. Я еще много раз готова заявить о том, что клеймо сепаратизма на людях, живущих на Донбассе, ответно будет клеймить и тех, кто разделяет будущее Украины и жителей по географическому признаку», заявила Приходько.
Также она прокомментировала заявление Амины Окуевой, бойца АТО, о том, что настроение жителей оккупированных территорий изменилось, и люди убедились в том, что «власти» не дадут им ничего хорошего. Приходько полностью соглашается с Окуевой и отмечает, что на Донбассе осталось множество людей, которые ждут прихода украинской армии. Эти люди ориентируются на активные действия ВСУ, отметила певица.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
- Неутешительный прогноз для Донбасса: донецкий "пылающий уголь" Путин попытается запихнуть за рубашку Порошенко
- "Зона хаоса"? "Активная война"? "Брошен всеми"? Названые сценарии для Донбасса
- Эксперт озвучил причины нового обострения ситуации на Донбассе
- Донбасский узел: что дальше? Сценарий третий - наиболее вероятный
- Европейские политики рассказали, что собираются делать с войной в Донбассе
- Битва за Донбасс: что нас ждет дальше?
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- Патриарху Кириллу подарят «православный» телефон за 1,5 млн (фото)12:10
- Учёные обнаружили у макак математические способности12:00
- Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом11:56
- Создатель Firefox сменил логотип11:45
- Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой11:33
- Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова11:15
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- Геополитические потрясения в мире: что делать Украине10:45
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко