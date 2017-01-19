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Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году

19.01.2017 10:55
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Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году

Текущий год будет решающим в военном конфликте на Донбассе, а ключевым фактором исхода может стать стремление, а также позиция большинства граждан, проживающих на оккупированных территориях. 

Как сообщает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказала певица Анастасия Приходько. По ее словам, она поддерживает мнение многих экспертов о том, что этот год будет решающим для Донбасса. «Главным в этом процессе может стать человеческий фактор. Простые жители Донбасса имеют свою позицию и ко многому стремятся. Я еще много раз готова заявить о том, что клеймо сепаратизма на людях, живущих на Донбассе, ответно будет клеймить и тех, кто разделяет будущее Украины и жителей по географическому признаку», заявила Приходько.

Также она прокомментировала заявление Амины Окуевой, бойца АТО, о том, что настроение жителей оккупированных территорий изменилось, и люди убедились в том, что «власти» не дадут им ничего хорошего. Приходько полностью соглашается с Окуевой и отмечает, что на Донбассе осталось множество людей, которые ждут прихода украинской армии. Эти люди ориентируются на активные действия ВСУ, отметила певица. 

 

Источник:  replyua.net.



Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
 
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