Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году

19.01.2017 10:55

Текущий год будет решающим в военном конфликте на Донбассе, а ключевым фактором исхода может стать стремление, а также позиция большинства граждан, проживающих на оккупированных территориях.



Как сообщает replyua.net, такое мнение Обозревателю высказала певица Анастасия Приходько. По ее словам, она поддерживает мнение многих экспертов о том, что этот год будет решающим для Донбасса. «Главным в этом процессе может стать человеческий фактор. Простые жители Донбасса имеют свою позицию и ко многому стремятся. Я еще много раз готова заявить о том, что клеймо сепаратизма на людях, живущих на Донбассе, ответно будет клеймить и тех, кто разделяет будущее Украины и жителей по географическому признаку», заявила Приходько.



Также она прокомментировала заявление Амины Окуевой, бойца АТО, о том, что настроение жителей оккупированных территорий изменилось, и люди убедились в том, что «власти» не дадут им ничего хорошего. Приходько полностью соглашается с Окуевой и отмечает, что на Донбассе осталось множество людей, которые ждут прихода украинской армии. Эти люди ориентируются на активные действия ВСУ, отметила певица.

Источник: replyua.net.