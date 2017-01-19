Главная / Новости / Донецкая область / Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"
Последние новости раздела
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»19:00
Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"
19.01.2017 13:30
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского".
Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "л-днр" в ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений".
Ранее группа "ИС" сообщала, что российские спецназовцы ведут разведку в районе ДАПа.
Источник: sprotyv.info.
Теги: Донбасс, война, ГРУ, АТО, казаки
Читайте также:
- Несмотря на обстрелы, есть и неплохие новости из зоны АТО
- Под Счастьем украинские военные попали в засаду - один боец погиб
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- Война и дети: как живут маленькие донбассовцы в условиях кромешного ада (ВИДЕО)
- "Новенькие" на переднем крае под Донецком: что хорошо, а что - не очень
- Очень странный "режим тишины" на Донбассе: 60 обстрелов, 1 погибший, 9 раненых
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- Российская агрессия выгнала из домов на Донбассе 2,5 млн человек13:43
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Военный эксперт: Донбасс решили придержать для другого торга13:20
- Новостройки в Украине начали продавать ниже себестоимости13:05
- Рада разрешила войска НАТО в Украине12:52
- Кандидатуру «бешеного пса» утвердили на должность главы Пентагона12:41
- Рынок безработицы в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз12:28
- Патриарху Кириллу подарят «православный» телефон за 1,5 млн (фото)12:10
- Учёные обнаружили у макак математические способности12:00
- Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом11:56
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области