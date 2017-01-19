Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"

19.01.2017 13:30

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского".

Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "л-днр" в ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений".

Ранее группа "ИС" сообщала, что российские спецназовцы ведут разведку в районе ДАПа.

Источник: sprotyv.info.