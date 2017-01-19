Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"

19.01.2017 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, руководство ГРУ ГШ ВС РФ использует как прикрытие для командированных на Донбасс кадровых российских военнослужащих структуры т.н. "Всевеликого Войска Донского".

Указанная практика позволяет скрыть принадлежность российских военных инструкторов и советников в составе военных формирований т.н. "л-днр" в ВС РФ и выдавать их за "добровольцев казачьих подразделений".

Ранее группа "ИС" сообщала, что российские спецназовцы ведут разведку в районе ДАПа. 

 

Источник:  sprotyv.info.

 



Теги: Донбасс, война, ГРУ, АТО, казаки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх