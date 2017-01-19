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В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ

19.01.2017 10:30
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В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ

В течение суток, 18 января, террористы, применяя минометы, гранатометы и ПТРК, совершили 37 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.

На Мариупольском направлении из минометов и гранатометов оккупанты обстреливали Талаковку. Также из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Славному, Павлополю, Гнутовому, Новотроицкому, Широкиному, Водяному. Кроме того, по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкиному - БМП противника.

На Луганском направлении из минометов калибра 120-миллиметров российско-оккупационные войска обстреливали Новоалександровку и Троицкое. Из 82-миллиметровых минометов и гранатометов - Новозвановку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Станицу Луганскую. По Новозвановке также вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе Зайцевого и Авдеевки.

Как сообщалось, 18 января на Мариупольском направлении, вблизи позиций украинских войск задержан боевик пророссийских войск.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: Донбасс, гранатомет, ранения, АТО, бойцы, ВСУ, минометы
 
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