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Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
17 января, во время визита в аннексированный Крым, главарь “ДНР” Александр Захарченко заявил, что десятки тысяч беженцев из Донбасса, которые были вынуждены оставить свои дома и спасаться от войны на полуострове – предатели.
В Симферополе террорист заявил, что если российские таможенники ведут учет общего количества приехавших в Крым жителей Донецкой и Луганской областей, то в “ЛДНР” переселенцев делят на предателей и реальных беженцев, пишет “Диалог.UA”.
“По нашим подсчетам республика Крым приняла из “ДНР” порядка 12 тысяч беженцев. Я понимаю, что на самом деле она приняла десятки тысяч людей, которые сбежали. Но мы их не считаем нашими беженцами”, - заявил Захарченко.
Так, по его меркам, предателями можно считать обеспеченных людей, которые за годы АТО не только уже обзавелись собственным жильем в Ялте, но и приехали в Крым на дорогих машинах и успели спасти от экспроприации представителями “народной республики” крупные средства.
Главный донецкий террорист во время пресс-конференции настолько разоткровенничался, что обозвал десятки тысяч переселенцев предателями. Следуя его логике, все донецкие толстосумы должны были все это время оставаться в своих домах в Донецке, которые, к слову, наемники грабили первыми, и ждать, пока "народная власть" придет "национализировать" все имущество. Кстати, гарантий, что после такого визита представителей "ДНР" богачи останутся живы, никто дать не может и сейчас.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, Крым, скандал, Захарченко, переселенцы
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