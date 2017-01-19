Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму

19.01.2017 09:21

17 января, во время визита в аннексированный Крым, главарь “ДНР” Александр Захарченко заявил, что десятки тысяч беженцев из Донбасса, которые были вынуждены оставить свои дома и спасаться от войны на полуострове – предатели.

В Симферополе террорист заявил, что если российские таможенники ведут учет общего количества приехавших в Крым жителей Донецкой и Луганской областей, то в “ЛДНР” переселенцев делят на предателей и реальных беженцев, пишет “Диалог.UA”.

“По нашим подсчетам республика Крым приняла из “ДНР” порядка 12 тысяч беженцев. Я понимаю, что на самом деле она приняла десятки тысяч людей, которые сбежали. Но мы их не считаем нашими беженцами”, - заявил Захарченко.

Так, по его меркам, предателями можно считать обеспеченных людей, которые за годы АТО не только уже обзавелись собственным жильем в Ялте, но и приехали в Крым на дорогих машинах и успели спасти от экспроприации представителями “народной республики” крупные средства.

Главный донецкий террорист во время пресс-конференции настолько разоткровенничался, что обозвал десятки тысяч переселенцев предателями. Следуя его логике, все донецкие толстосумы должны были все это время оставаться в своих домах в Донецке, которые, к слову, наемники грабили первыми, и ждать, пока "народная власть" придет "национализировать" все имущество. Кстати, гарантий, что после такого визита представителей "ДНР" богачи останутся живы, никто дать не может и сейчас.

Источник: from-ua.com.