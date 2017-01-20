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Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже

20.01.2017 17:20
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Бойцы АТО обвинили командира одного из подразделений в избиениях, угрозах и шантаже

Шесть военных, служивших в группе инженерного обеспечения 54 отдельной моторизованной бригады ВСУ, обвинили командира в избиениях, похищениях, угрозах, шантаже и ряде других нарушений, сообщает "Апостроф"со ссылкой на  Центр информации о правах человека.

Заявления направлены в правоохранительные органы. В рапортах военнослужащие подробно изложили обстоятельства действий командира – Андрея Прокопчука. Два рапорта написаны женщинами-военными.

Одна военнослужащая рассказала об угрозах со стороны командира и о том, что он склонял ее к неуставным отношениям. По ее словам, он требовал называть его на "ты", а когда такое общение вызвало ревность у ее мужа, капитан вывез его в наручниках и с пакетом на голове за пределы города и избил его.

Другая подчиненная Прокопчука рассказала, как он в багажнике "Жигулей" вывозил ее на передовую, заставлял выходить из блиндажа во время обстрела, а однажды открыл хаотическую стрельбу боевыми патронами и «по личному составу полетел рикошет». Она добавила, что из-за опасений за свою жизнь и здоровье была вынуждена перевестись в другое подразделение.

В рапортах военнослужащие рассказывают о систематическом нарушении субординации, постоянных унижениях и избиениях, вымогательстве денег.

Прокопчук обвинения отрицает и заявляет, что не понимает, о чем речь.

Военная служба правопорядка направила материалы на Андрея Прокопчука в Национальную полицию.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Донбасс, материал, командировка, АТО, бойцы, ВСУ, подростки, Нацполиция, жалобы
 
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