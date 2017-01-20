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Бывший "замминистра ДНР" признал "отклонения от нормы" в "руководстве республик"

20.01.2017 13:27
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Бывший "замминистра ДНР" признал "отклонения от нормы" в "руководстве республик"
Введение "таможенных" постов между террористическими "ДНР" и "ЛНР" является показателем неспособности властей "республик" управлять оккупированными боевиками территориями Донбасса. Такое мнение высказал бывший "заместитель министра МИД ДНР" Борис Борисов на своей странице в "Фейсбуке" , сообщает "Остров".

"Последняя таможенная война между ДНР и ЛНР заставляет все-таки сформулировать понятия "нормы" и "отклонения от нормы". В случае с республиками мы имеем дело с явным отклонением. "Нормально" - это единая таможенная территория, хотя бы в пределах двух республик. Все иное - это НЕ нормально", - пишет фейковый экс-замминистра. 

По его словам, "это приговор действующим властям как недееспособным, неспособным решить самые простейшие вопросы, неспособных не портить своими кривыми ручонками хотя бы то, что до них веками работало нормально - при самых разных властях". 

"Это приговор людям, не имеющим больше права управлять этой территорией, не имеющих права дальше мучить людей", - резюмирует Б.Борисов. 

В комментариях к своему посту он еще более категорично высказался о ситуации с созданием "межреспубликанских" таможен: "Там в регионе таможен нет со времён Екатерины Второй, при всех властях, и тут нате, блять - Полотницкий !!! Реформатор херов". 

Борис Борисов стал одним из первых активистов "русской весны" после получения высокого "поста" в "ДНР" брошенных "на подвал". Под арестом он пробыл около месяца, после чего бежал в Россию и сейчас проживает в Москве. 
 

Фото: uainfo.org/

Теги: Донбасс, таможня, МИД, заместитель министра, ДНР, ЛНР
 
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