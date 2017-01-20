Бывший "замминистра ДНР" признал "отклонения от нормы" в "руководстве республик"

"Последняя таможенная война между ДНР и ЛНР заставляет все-таки сформулировать понятия "нормы" и "отклонения от нормы". В случае с республиками мы имеем дело с явным отклонением. "Нормально" - это единая таможенная территория, хотя бы в пределах двух республик. Все иное - это НЕ нормально", - пишет фейковый экс-замминистра.По его словам, "это приговор действующим властям как недееспособным, неспособным решить самые простейшие вопросы, неспособных не портить своими кривыми ручонками хотя бы то, что до них веками работало нормально - при самых разных властях"."Это приговор людям, не имеющим больше права управлять этой территорией, не имеющих права дальше мучить людей", - резюмирует Б.Борисов.В комментариях к своему посту он еще более категорично высказался о ситуации с созданием "межреспубликанских" таможен: "Там в регионе таможен нет со времён Екатерины Второй, при всех властях, и тут нате, блять - Полотницкий !!! Реформатор херов".Борис Борисов стал одним из первых активистов "русской весны" после получения высокого "поста" в "ДНР" брошенных "на подвал". Под арестом он пробыл около месяца, после чего бежал в Россию и сейчас проживает в Москве.