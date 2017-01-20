Для украинских предприятий, работающих в "ЛДНР" предусмотрена упрощенная процедура отчетности

20.01.2017 09:12

Украинские предприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей платят налоги в Украине, однако упрощения налоговой системы для них не планируется. Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире "5 канала", - сообщает "Укринформ".

"Украинцы, которые работают на неподконтрольных территориях, платят налоги по полной тоже. Однако, там нет органов налоговой службы и налоговик не может зайти на ту территорию где 40 тыс. вооруженных людей", - сказал Черныш.

Он добавил, что планом мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, предусматривается упрощение процедуры отчетности.

"Для них не будет упрощенной налоговой системы. Для них будет упрощена процедура отчетности", - добавил Черныш.