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Архив - Донецкая область

Для украинских предприятий, работающих в "ЛДНР" предусмотрена упрощенная процедура отчетности

20.01.2017 09:12
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Для украинских предприятий, работающих в "ЛДНР" предусмотрена упрощенная процедура отчетности
Украинские предприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей платят налоги в Украине, однако упрощения налоговой системы для них не планируется. Об этом сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире "5 канала", - сообщает "Укринформ".
"Украинцы, которые работают на неподконтрольных территориях, платят налоги по полной тоже. Однако, там нет органов налоговой службы и налоговик не может зайти на ту территорию где 40 тыс. вооруженных людей", - сказал Черныш.
Он добавил, что планом мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, предусматривается упрощение процедуры отчетности.
"Для них не будет упрощенной налоговой системы. Для них будет упрощена процедура отчетности", - добавил Черныш.

Фото: https://ru.slovoidilo.ua/

Теги: Донбасс, предприятие, отчет, управление, ДНР, ЛНР, налоги
 
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