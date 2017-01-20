Долги за коммуналку, реестр должников: что ожидает украинцев и что делать, если нечем платить

С началом отопительного сезона суммы в платежках за коммуналку выросли в среднем на 70%. Отопительный сезон 2016/2017 оказался рекордно дорогим для украинцев. Так, в Киеве один Гкал тепла подорожал с 657,24 до 1416,96 гривен. В среднем, как говорит энергоаудитор Сергей Свистюк, на отопление двухкомнатной квартиры приходится использовать 1,3 Гкал тепла. В отопительном сезоне 2015/2016 такой объем тепла стоил 854 гривни, а на данный момент – 1842 гривни.

По данным Государственной службы статистики, в октябре прошлого года задолженность украинцев за коммуналку достигла 16,7 миллиардов гривен. Больше всего должников в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях. При этом украинцы заплатили всего 59% от начисленной суммы за коммуналку. Больше всего долгов за отопление и горячую воду – 4,8 миллиарда, на втором месте электроэнергия – сумма задолженности достигла 3,1 миллиарда гривен.

В типичной многоэтажке коммунальные счета не закрыты у каждой пятой квартиры. Чаще всего долги накапливают за зиму, а летом погашают. "В Киеве из общего количества лицевых счетов около 20%, или порядка 170 тыс. квартир имеют долги по "коммуналке". Из них около 30% — это задержка в оплате на месяц-два", – рассказывает гендиректор "Центра коммунального сервиса" Катерина Саркисова.

При этом далеко не все должники действительно не имеют возможности платить по счетам. Многие просто игнорируют платежки, несмотря на достаточно высокий уровень доходов, отмечают эксперты. "У нас примерно 20% в каждом доме не платят за коммунальные услуги, или же оплачивают счета частично", – рассказывает и.о. директора Терновского Жилищно-коммунального предприятия Игорь Заярный.

В этом году субсидию будут получать 9 из 15 миллионов семей, то есть большинство украинцев. Субсидия зависит от площади квартиры, уровня доходов и количества человек в семье. В среднем "коммунальная скидка" позволяет платить за услуги около 15% от общего дохода семьи.

У должников по решению суда могут арестовать квартиру, машину или любое другое имущество в счет долга. В прошлом году, вспоминает юрист Александр Плохотник, в Луцке у одного из должников арестовали квартиру, а после продали ее на государственном аукционе. Владельцы жилья не оплачивали "коммуналку" много лет. По закону, отмечает Александр Плохотник, взыскать у должника можно "коммуналку" за три года. Квартиру продали примерно за 450 тыс. гривен, 50 тыс забрал "ЖЭК", а остальную сумму отдали владельцам проданной квартиры.

К слову, в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.

На данный момент на рассмотрении парламента находится законопроект "О жилищно-коммунальных услугах". Документ необходимо принять для работы Фонда энергоэффективности. Как отмечает вице-премьер Геннадий Зубко, законопроект находится на постоянном мониторинге международных партнеров Украины.

Как отмечает зампредседателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак, в законопроекте есть спорный момент – украинцев с долгами за коммуналку планируют обязать платить пеню. "В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга", – говорится в законопроекте. Так, за год долг может увеличиться на 36,5%. Максимальная пеня не может составлять больше 100% от суммы долга. Пеня насчитывается после 20 числа каждого месяца. Так, если просрочить платежку на 10 дней, придется заплатить всего на 1% больше.

В этом году Министерство юстиции запустило реестр должников. В него попали не только украинцы с долгами за коммуналку. "Если это кредит, долг, при чем любой, и против гражданина подали в суд и выиграли его, информация об этом появится в реестре", – поясняет Плохотник.

Информацией могут воспользоваться кредитные компании, банки, застройщики. К примеру, как отмечает юрист, если собственник квартиры найдет соискателя жилья в этом списке, это может быть причиной для отказа в аренде.

Коммунальные предприятия готовы отказаться от исков в суд, если должники согласятся платить по счетам. Так, задолженность можно реструктуризировать и выплачивать частями. В Киеве Центр коммунального сервиса (ЦКС) предлагает выплатить долг за 4 года: для этого необходимо заключить договор.

"С декабря 2015 года концерн активизировал свою работу с должниками, мы работаем с долгами за отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, которые были предоставлены населению в 1 июля 2014-го", – цитирует пресс-служба ведомства заместителя гендиректора ЦКС Валентина Дубовик.

По решению Кабинета министров, украинцы также получили возможность оформить рассрочку и оплачивать накопленную за отопительный сезон сумму в течение всего года. Для этого надо письменно обратиться в компанию, которая поставляет тепло для отопления. Согласно постановлению Кабмина, рассрочка — беспроцентная, а всю начисленную сумму за отопительный сезон поделят равными платежами не на шесть месяцев (с октября по апрель, когда батареи горячие), как сейчас, а на 12. Это уменьшит ежемесячный платеж вдвое.