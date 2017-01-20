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"Донецк Сити" стал островком былой мирной жизни для жителей оккупированного Донецка (ФОТО)
Самый большой торгово-развлекательный центр города «Донецк Сити» остановил свою работу после того как в Донецке начались активные боевые действия. Тогда многие предприниматели и торговые сети не успели вывести свои товары из арендованных помещений, но покинули город сами. В ночь с 22 на 23 июля 2014 года ТРЦ был ограблен людьми с оружием и в камуфляжной форме, пишет сайт novosti.dn.ua.
Спустя почти 2 года ожидания под замком, торгово-развлекательный центр «Донецк Сити» снова открылся в апреле 2016 года. Открытие ТРЦ преподносилось в местной прессе так, будто незаконная организация «ДНР» построила данное здание, и ввела его в эксплуатацию. Было и торжественное перерезание ленточки, и песни, и танцы.
В здании работает первый этаж, на котором расположен супермаркет «Парус» (ранее «Варус») и сеть небольших магазинов.
Именно на этом этаже бывает больше всего посетителей. В основном люди заходят сюда, чтобы сделать покупки в супермаркете. В отделе хранения вещей размещены листовки с объявлениями о наборе в контрактную армию «ДНР».
На этом же этаже размещен магазин по продаже мобильных телефонов и аксессуаров «Алло» переименованный в «Алло – GSM».
Магазин по продаже техники компании «Apple» переименовали из «IStore.com» в «aStore.com.ru».
Принцип переименований названий известных магазинов в созвучные им широко распространен не только в «Донецк Сити», но и в целом на неподконтрольной территории области.
Так, магазин спортивной одежды «СпортМастер» становится «МастерСпорт».
Бутик «Woxx» ранее был «Мехх».
При этом остались неизменными многим известные бренды, такие как «Zara» и «Colin’s», «Adidas», «Odji».
И «Zara» и «Colin’s» делали предновогодние скидки для своих клиентов, но последний из них не выбивал в чеке город и страну.
Почти все магазины, которые сегодня работают в «Донецк Сити» появились после возобновления работы в 2016 году и не очень известны дончанам. Среди них: Tom Farr, Hashtag, Trend, Waggon, La Strada и многие другие.
На работающих этажах есть и пустые помещения со старыми вывесками. Свободная территория используется для проведения ярмарок.
Этажи довольно немноголюдны, а в магазинах и бутиках нет ажиотажа ни перед праздниками, ни после них.
Некоторые владельцы магазинов, вероятно, не дождавшись посетителей, выставляют свои товары со скидкой прямо в холле.
Новое крыло «Донецк Сити», которое ввели в эксплуатацию в конце 2013 года, по-прежнему пустует.
На последнем этаже работают залы кинотеатра, правда из восьми кино показывают только в трех – «Дзурлини», «Малкович» и «Окуджава». Фильмы тут появляются после их выхода в российский кинопрокат. В преддверии новогодних праздников администрация кинотеатра решила сделать платные показы всем известной комедии «Один дома» (1990 года выпуска). Стоимость сеансов на такие показы составляла 100 рублей (50 грн. по местному курсу). Привычная многим дончанам сторона с кассами кинотеатра сегодня пустует. Все кассы перенесли на сторону развлекательного центра «Фунтура».
Там же работает каток и некоторые заведения быстрого питания.
Среди новых заведений в «Донецк Сити» появилась «Пельмания» от местной торговой марки «Геркулес».
Как утверждают местные жители, для многих дончан ТРЦ «Донецк Сити» это некий островок мирной жизни, где каждый хочет почувствовать, что вокруг все по-прежнему, а вне стен этого здания не слышны звуки войны.
Фото: novosti.dn.ua/
Теги: Донбасс, мир, бутик, фото, Донецк-Сити
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