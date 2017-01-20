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Донецкий аэропорт: в этот день два года назад

20.01.2017 13:54
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Донецкий аэропорт: в этот день два года назад

Когда стало ясно, что терминалы #ДАП долго держать не выйдет, украинские военные привезли на взлетную полосу четыре прицепа со взрывчаткой и осуществили подрыв ВПП, что привело к невозможности десантирования посадочным способом самолетов военно-транспортной авиации РФ. Об этом в книге "Хроники гибридной войны" пишет Серж Марко.

20 января боевики, отчаявшись получить контроль над новым терминалом, подорвали его с нижнего, подвального этажа, который не контролировался украинским военными. В результате подрыва пострадали бойцы 80, 95 и 81 ОАЭМБР. Более двадцати десантников погибли, шестнадцать попали в плен. Следующие несколько дней превратились операцию спасения заблокированных в терминале бойцов.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, взрыв, взлет, Донецкий аэропорт, киборги
 
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