Донецкий торговец окорочками Захарченко угрожает Европе и надеется на присоединение к РФ (ВИДЕО)

20.01.2017 15:14

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.

Видео с выступлением Захарченко опубликовано на YouTube.

"Запад забывает одну единственную вещь — когда в Польшу приходят танки с Запада, то потом почему-то появляются танки с Востока. И это тоже наша победа", — сказал главарь ДНР.

По его словам, сторонники ДНР надеялись на "присоединение" к России после оккупации Крыма.

"Когда началась Крымская весна, мы думали, у нас все будет также. Но все пошло по-другому", - заявил Захарченко.