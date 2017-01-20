Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Донецкий торговец окорочками Захарченко угрожает Европе и надеется на присоединение к РФ (ВИДЕО)

20.01.2017 15:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Донецкий торговец окорочками Захарченко угрожает Европе и надеется на присоединение к РФ (ВИДЕО)

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.

Видео с выступлением Захарченко опубликовано на YouTube.

"Запад забывает одну единственную вещь — когда в Польшу приходят танки с Запада, то потом почему-то появляются танки с Востока. И это тоже наша победа", — сказал главарь ДНР.

По его словам, сторонники ДНР надеялись на "присоединение" к России после оккупации Крыма.

"Когда началась Крымская весна, мы думали, у нас все будет также. Но все пошло по-другому", - заявил Захарченко.

 


Фото: news.liga.net/

Теги: Донбасс, Польша, Симферополь, угроза, Захарченко, выступление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх