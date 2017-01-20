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Донецкий торговец окорочками Захарченко угрожает Европе и надеется на присоединение к РФ (ВИДЕО)
20.01.2017 15:14
Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко в ходе своего выступления на форуме "С Россией навеки!" в оккупированном Россией Симферополе озвучил угрозу в адрес Польши.
Видео с выступлением Захарченко опубликовано на YouTube.
"Запад забывает одну единственную вещь — когда в Польшу приходят танки с Запада, то потом почему-то появляются танки с Востока. И это тоже наша победа", — сказал главарь ДНР.
По его словам, сторонники ДНР надеялись на "присоединение" к России после оккупации Крыма.
"Когда началась Крымская весна, мы думали, у нас все будет также. Но все пошло по-другому", - заявил Захарченко.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, Польша, Симферополь, угроза, Захарченко, выступление
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