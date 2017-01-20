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Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак
Министерство обороны Украины допускает проведение новой волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак, пишет 112.ua.
“Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию”, - заявил министр обороны.
По его словам, новая волна мобилизации возможна в случае серьезного ухудшения ситуации в зоне АТО.
Полторак подчеркнул, что на сегодня обстановка в Украине позволяет не проводить новую мобилизацию.Он добавил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.
Напомним, 26 сентября Президент Петр Порошенко объявил демобилизацию шестой волны мобилизованных военнослужащих.
В октябре Порошенко заявил, что пока не планирует объявлять 7 волну мобилизации.
Фото: https://politeka.net/
Теги: Донбасс, мобилизация, АТО, министр обороны
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