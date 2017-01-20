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Архив - Донецкая область

Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак

20.01.2017 17:56
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Если не будет ухудшения в зоне АТО, мобилизации не будет - Полторак

Министерство обороны Украины допускает проведение новой волны мобилизации в случае открытой агрессии против Украины. Об этом сообщил на брифинге министр обороны Степан Полторак, пишет 112.ua.

“Если будет открытая агрессия против Украины, то мы будем вынуждены проводить такую мобилизацию”, - заявил министр обороны.

По его словам, новая волна мобилизации возможна в случае серьезного ухудшения ситуации в зоне АТО.

Полторак подчеркнул, что на сегодня обстановка в Украине позволяет не проводить новую мобилизацию.Он добавил, что в зоне АТО нет ни одного военнослужащего срочной службы.

Напомним, 26 сентября Президент Петр Порошенко объявил демобилизацию шестой волны мобилизованных военнослужащих.

В октябре Порошенко заявил, что пока не планирует объявлять 7 волну мобилизации.


Фото: https://politeka.net/

Теги: Донбасс, мобилизация, АТО, министр обороны
 
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