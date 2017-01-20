Фашик Донецкий: "Чужую гуманитарку раздает бывший продавец курей и рассказывает быдлу о том, что эти гуманитарные подарки - из его личного фонда"

20.01.2017 10:44

Блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий на "Обозревателе" поделился очередными новостями из оккупированного Донбасса.

Вот что он пишет:

"Не знаю, что там рассказывают ватные сми о процветании чего-то там, но в одном могу согласиться - жизнь на оккупированных рф территориях бьет ключом. Точнее не жизнь, а унылая копия жизни. Сейчас коротко пройдусь по тому, о чем не писали ватные сми. Поехали.

Жил- был мальчик. Перед Рождеством шел мальчик по улице и нашел гранату. Гранату нашел мальчик не простую, а боевую. И понес мальчик гранату к себе домой. Нахуа? Разобрать. Мальчику 62 года. Жена, увидев мужа за увлекательным занятием, молча взяла кота под мышку и потопала к соседям. Муж продолжил заниматься делом.

Рвануло так, что холодильник вылетел с третьего этажа на улицу. У жителей многоэтажного дома случился массовый приступ диареи. Оккупированый город Шахтерск запомнит начало 2017 года надолго.

Жила-была молодая мама. Мама почему- то недовольна выплатами на детей была. Мыслила мама просто: царь хороший - бояре плохие. Поэтому донимала письмами и звонками администрацию города Донецка. Писала много, звонила часто, скандалила. И дозвонилась таки. Приехали американцы в балаклавах и просто духовно от... маму. Теперь мама всем довольна. Никуда больше не пишет, не звонит. Работа с обращениями граждан в недореспублике проводится очень хорошо, если кто не в курсе.

На протяжении 2016 года на драгоценные украшения, которыми торгуют на оккупированых рф территориях, ставили клейма рыныды. Теперь эти украшения в продаже стОят на 30-40% дешевле, чем те, что без бычьего клейма. По-моему кого-то кинули на бабло. Интересно кого?

Про фашизм коротко. Каждый раисянин,который патриотично рыгает на 9 мая и орет про дидов, помнит: фашисты вывозили с территории Украины чернозем. Со второй половины 2016 года с Енакиевского района и пригородов Алчевска тоже вывозится чернозем. В рф вывозится. Деды бы прокляли кого-то. Интересно кого?

В городе Енакиево затопили шахту. Не американцы затопили, не Хунта праклятая, а асвабадитили .... Шахта называется Юнком. При ссср на этой шахте были испытания ядерного взрыва. Куда пойдут воды из этой шахты - асвабадитилям все равно. Твори бардак, мы здесь проездом, верно? Главное вовремя порезать металл на шахте, чтоб на бухло хватило духовное.

Мы строим справедливое общество равных людей! Так написано на бигбордах на окккупированых территориях. Авторство слов приписывают ко-команданте захарченко. Несколько фактов о справедливости и равенстве есть у меня. Факты касаются гуманитарной помощи, которая честно и поровну раздается всем-всем-всем. На новогодние праздники орки помпезно раздавали гуманитарку. Правда, на предприятиях машиностроения и металлургических предприятиях гуманитарные подарки раздавали только тем семьям, у которых родители работают на одном заводе . Мама работает на заводе, а папа нет? Значит Хунта украла подарок у ребенка. Большую половину гуманитарки раздали кому ? Пррравильно ! Детям орков.

Хотите еще справедливости? Снова берем гуманитарку. Ко-команданте пропиарился на раздаче гуманитарки, мол выдали лично из его фонда. Чо? Откуда у тебя фонд взялся, саша? Куриная заначка была или окорочка хорошо замороженные были? Справедливость - это когда чужую гуманитарку раздает бывший продавец курей и рассказывает быдлу о том, что эти гуманитарные подарки - из его личного фонда.

Пока Хунта замерзает без шлюхского газа третий год подряд, я продолжу тему справедливости и равенства на оккупированых рф территориях. Как можно лишить детей новогодних подарков и пропиариться? Это просто. Нужно быть всего лишь духовным . Новогодние подарки раздавали лишь тем детям, у которых родители состоят в сепарской партии донецкая недореспублика. По предъявлению членского билета. Те дети, у которых родители не хотят иметь ничего общего с орками и не состоят в партии сепаров, получили под новый год что? Пррравильно! Полный пакет ... . Равенство - оно такое, если кто не в курсе.

Ну и закончить хочется самой духовной новостью. Автоматы калашникова подорожали в цене. Раньше они стОили до 10 тыс фублев, а сейчас - 13-15 тыс. фублев. Спасибо асвабадитилям ху*вым и быдлу из страны ватного солнца. При плохой Хунте я приблизительно не знал стоимость автомата. При шлюхском мире - знаю сколько+где купить. Чортвамбрат, россияне".

(Орфография и стилистика автора поста сохранены).