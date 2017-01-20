Як Україна може повернути контроль над окупованим Донбасом - думка журналіста

20.01.2017 07:38

Існує всього два способи повернути окупований Донбасс до складу України, пише український журналіст Андрій Цаплієнко в своєму блозі на nv.ua.

Перший, мирний сценарій, ми асоціюємо з Мінськими угодами, хоча точно не знаємо, що саме вони пропонують. Того, про що говорилося і говориться в Мінську, громадськість в повному обсязі не знає. У нас немає доступу до всіх документів, ми його отримуємо дуже дозовано. Таким чином, ми не можемо оцінити правильність цього шляху.

Але, як би там не було, в умовах, коли Україна не контролює державний кордон, через який щодня проходять адресовані сепаратистам військові вантажі (мова йде не про поодинокі випадки, а про цілі ешелони боєприпасів, що заходять на неконтрольовану територію), проводити вибори – все одно, що легітимізувати владу бойовиків і терористів.

Проведення виборів на окупованих територіях Донбасу – це шлях в нікуди. Більш того, цей шлях призведе до дезінтеграції України. Ми на таке ніяк не можемо погодитися. Чи можна уявити, що в країні будуть легітимізовані ті, хто воював проти нас, вбивав українських військових? При цьому вони отримають статус народної міліції на територіях, які українська влада не контролює, але які формально увійдуть до складу єдиної України. Як до цього ставитися? Я сприймаю це як ракову пухлину, імплантовану в тіло України, і яка, зрештою, з'їсть цю країну.

Єдиний вигідний для України шлях – контроль за 402-ми кілометрами кордону з Росією, чого на даний момент немає. Це єдиний прийнятний шлях. Як тільки там стануть наші прикордонні сили, наші війська, як тільки ми припинимо поставки озброєнь і фінансової підтримки сепаратистам, відразу можна буде говорити про відновлення елементів демократії, вибори та інші атрибути демократичної влади, яка призведе до повернення цієї території до складу України. В іншому випадку це просто неможливо.

Що стосується силового варіанту повернення Донбасу, то для проведення наступальної операції Збройні сили України повинні перевищувати сили сепаратистів в 3-4 рази. Зараз уздовж лінії зіткнення спостерігається паритет. Але візьміть до уваги те, що у бойовиків є дуже потужний резерв у вигляді російських збройних сил. Мова йде не тільки про постачання важкого озброєння і боєприпасів, але і про участь кадрових російських військових у війні проти України. Ми з таким стикалися вже неодноразово - Іловайський котел, Дебальцеве, наприклад. Як тільки ми почнемо наступальні дії проти бойовиків, відразу ж підключиться Росія в якості резерву збройних сил для ДНР і ЛНР.

Поглянемо на цю ситуацію інакше: люди, що знаходяться зараз уздовж лінії зіткнення, – наші військові, наші солдати – виконують роль своєрідного замка, що висить на дверях і не пускає злодія в будинок. В даному випадку це просто необхідно, щоб не дозволити раковій пухлині розповзтися на іншу територію Донецької і Луганської області. На жаль, наші військові повинні бути тут і ризикувати, нести втрати. Іншого виходу поки немає.

Єдині вірні союзники України – її армія і флот. Найбільш реальний шлях повернення Донбасу – шлях створення ефективної армії. Як тільки в Україні з'являться досить ефективна і чисельна армія, ми зможемо вирішити питання повернення Донбасу комбіновано. Маючи серйозні силові структури, ми зможемо крок за кроком просуватися вперед. Маючи ефективне зовнішньополітичне відомство, зможемо захищати наші інтереси на дипломатичному полі. Маючи серйозне стратегічне планування, зможемо прогнозувати слабкі сторони Росії.

Ще один дуже важливий момент – відновлення українського інформаційного поля на Донбасі. Мені здається, тут ми діємо не надто ефективно і не дуже ініціативно. Цю ніч я провів з українськими військовими на кордоні Луганської та Донецької областей. Тут немає українського телебачення, люди дивляться тільки російські канали, а також сепаратистські, ворожі. Саме в такому інформаційному полі люди живуть, діють, думають і т. д. Ми повинні докласти колосальних зусиль, щоб повернути наше інформаційне поле на цій території. Цим треба було займатися ще в 2014 році. Є маса проектів, але жоден з них не реалізований.

Використовуючи всі перераховані компоненти в комплексі, ми зможемо повернути контроль над окупованим Донбасом.