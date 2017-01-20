"Когда с двух сторон сидят кремлевские шестёрки, переговоры о «мирном урегулировании» можно вести бесконечно" - Тымчук о роли Медведчука в Минских переговорах

20.01.2017 15:03

Народный депутатт Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в facebook гневный пост в отношении лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука и его участия в минском процессе.

"Кажется, давно пора услышать ответ, кто засунул путинского клоуна В.Медведчука в Минскую группу, и что он там вообще делает. Точнее, что он там делает и по чьей указке – как раз понятно, непонятно, почему он в своей бурной деятельности представляет Украину, а не Россию.

Из последнего опуса Медведчука: администрация Обамы поддерживала Киев в невыполнении Минских соглашений (http://v-medvedchuk.livejournal.com/156005.html).

То есть, по мнению Медведчука, это украинцы постоянно срывают Минские соглашения; это они (сами у себя) захватили Дебальцевский плацдарм через 3 дня после их подписания; это они ложили, пардон, с прибором на переговоры и договоренности об обмене пленными; это они таскают из России терриконы оружия и боеприпасов для постоянных обстрелов (себя же)?

То, что у Киева нет политической воли усадить Медведчука вместо трёхсторонней контактной группы туда, где ему самое место (т.е. напротив следователя) – это полбеды. Беда в том, что сей господин официально уполномочен представлять Украину в Минске. Когда с двух сторон сидят кремлевские шестёрки, а Путин уже жить не может без украинской крови, переговоры о «мирном урегулировании» можно вести бесконечно", - пишет Тымчук.