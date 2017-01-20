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"Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
Заявления нардепа от "БПП" Дмитрия Лубинца по пенсиям жителей Крыма и Донбасса обескураживают. Об этом в своем блоге на портале Censor.net.ua написал директор Центра "Всеукраинский социологический союз" Сергей Кузьменко, передает сайт 112.ua.
"Наблюдая за цинизмом некоторых депутатов, разглагольствующих о том, что пенсии старикам Донбасса и Крыма вообще не стоит платить, невольно бросает в дрожь. Особенно на фоне недавних е-деклараций…. Взять хотя бы позицию народного депутата от фракции "БПП-Солидарность" Дмитрия Лубинца. В свете того, что Лубинец сам является уроженцем Донбасса и мандат в Верховную Раду ему выдали избиратели Волновахи, цитаты нардепа обескураживают еще больше", - пишет Кузьменко.
Кузьменко также приводит цитаты Лубинца:
"Что касается людей, которые остались на неподконтрольной Украине территории. Если они хотят получать эти выплаты, если они предъявляют Киеву претензии, значит, они остаются гражданами Украины. Пусть переезжают на украинскую территорию, оформляют юридический статус и остаются на подконтрольной территории… При этом все должны понимать, если государство Украина им платит деньги, то может оставлять за собой право изменять способы подтверждения социального статуса. Например, раз в месяц человек должен прийти в паспортный стол, или представители социальных служб по месту нахождения этих людей должны прийти и проверить, живут они там или нет".
"Я не приветствую спекуляцию на тему, что мол, Украина бросила своих граждан на оккупированной территории, и они там живут и не имеют возможности выехать, и мы должны им платить социальные выплаты. Однозначно поддерживаю инициативу нового Кабмина навести порядок в соцвыплатах, чтобы деньги не утекали. Это уже превратилось чуть ли не в бизнес… Люди сделали свой выбор - остались на оккупированной территории, получают пенсию от оккупантов, и не имеют ни морального, ни юридического права предъявлять претензии по выплате пенсионного обеспечения государству Украина".
Фото: obozrevatel.com/
Теги: Донбасс, житейская история, цитата, ДНР, ЛНР, народный депутат, соцвыплаты, пенсии
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