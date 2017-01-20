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Министр рассказал о шантаже боевиков по поставкам угля
Весь осенний период боевики на оккупированных территориях Донбасса шантажировали Украину, не будут поставлять уголь. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.
"Страна не думает отказываться от угля и металла с оккупированной территории. Это наш уголь и наш металл, почему мы должны от него отказываться. Это украинская ценность, которая принадлежит Украине, а не кому-то там, или Российской Федерации", - подчеркнул министр.
"Боевики нас шантажировали тем, что не будут поставлять уголь весь осенний период, то есть совершали препятствия в поставке угля и, к сожалению, это могло привести к веерным отключениям электроэнергии по всей территории Украины. Но за счет того, что действует Минская площадка для переговоров, мы договорились, что уголь будет транспортироваться с неподконтрольных территорий", - добавил он.
Фото: dengi.ua/
Теги: Украина, Донбасс, шантаж, уголь, ДНР, боевики, поставки
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