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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы

20.01.2017 20:04
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На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы

Сегодня, 20 января, во время осмотра гуманитарной колонны на пункте пропуска в Новотроицком пограничной службой у двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы.

Руководство штаба заверило, что  готово предоставить максимальную информацию, которая позволит ускорить расследование. Штаб будет  сотрудничать с правоохранительными органами.

"Штаб считает недопустимым перевозку запрещенных предметов. Это зафиксировано договором между Штабом и перевозчиками.

Гуманитарный штаб официально направляет заявление в правоохранительные органы.

Мы считаем, что действия двух водителей поставили под угрозу доставку помощи самым незащищенным – старикам и детям. Мы сделаем все возможное, чтобы доставка помощи была возобновлена, а виновные понесли наказание.

Мы будем информировать обо всех шагах Штаба, направленных на скорейшее расследование и исключение подобных происшествий в дальнейшем. Мы не позволим дискредитировать такую важную и нужную людям гуманитарную миссию", - говорится в заявлении штаба.


Фото: www.fdu.org.ua/

Теги: Донбасс, водитель, Ринат Ахметов, гуманитарная помощь, Новотроицкое, штаб, автомобиль, предатель, КПВВ
 
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