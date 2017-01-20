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На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
Сегодня, 20 января, во время осмотра гуманитарной колонны на пункте пропуска в Новотроицком пограничной службой у двух водителей-перевозчиков были обнаружены запрещенные для перевозки предметы.
Руководство штаба заверило, что готово предоставить максимальную информацию, которая позволит ускорить расследование. Штаб будет сотрудничать с правоохранительными органами.
"Штаб считает недопустимым перевозку запрещенных предметов. Это зафиксировано договором между Штабом и перевозчиками.
Гуманитарный штаб официально направляет заявление в правоохранительные органы.
Мы считаем, что действия двух водителей поставили под угрозу доставку помощи самым незащищенным – старикам и детям. Мы сделаем все возможное, чтобы доставка помощи была возобновлена, а виновные понесли наказание.
Мы будем информировать обо всех шагах Штаба, направленных на скорейшее расследование и исключение подобных происшествий в дальнейшем. Мы не позволим дискредитировать такую важную и нужную людям гуманитарную миссию", - говорится в заявлении штаба.
Фото: www.fdu.org.ua/
Теги: Донбасс, водитель, Ринат Ахметов, гуманитарная помощь, Новотроицкое, штаб, автомобиль, предатель, КПВВ
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