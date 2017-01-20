На КПВВ в Донецкой области задержали «депутата народного совета ДНР» (ВИДЕО)

20.01.2017 09:54

Под видом мирного жителя представитель террористической организации пытался пересечь линию разграничения на блокпосту "Майорск" и был обнаружен благодаря проверке по базам МВД.

Задержанный был доставлен в Бахмутский отдел полиции, сейчас с ним работают следователи. Человек, причастный к оккупации Донецкой области и войне, которая унесла сотни жизней, теперь ездит в Украину и говорит, что он хотел совсем не этого.

"В марте 2014 года я участвовал в митингах, и потом мне предложили представлять интересы своего города в "верховном совете ДНР", - рассказывает бывший чиновник.

Именно он был одним из 100 "избранников", которых никто не выбирал. Этот террористический "орган" начал свою деятельность с захватов административных зданий, банков и частного жилья дончан, придя к власти под дулами автоматов. Они принесли разруху и бедность.

"Многие люди живут на пенсию, ДНР платит пенсии, но очень маленькие, кто может - находит подработку. 50% бюджета "республики" идет из РФ", - признается представитель террористической организации.

Распределением финансирования занимается именно "народный совет ДНР", но народу доходят только крохи с "барского стола". Полиция Донецкой области каждую неделю задерживает боевиков, которые дезертировали из незаконных вооруженных формирований за невыплату "зарплаты". По словам пособника террористов, рядовые бойцы получали около 10 тысяч рублей, но практика показывает, что главари бандформирований часто экономили на "живой силе" из числа местных жителей.

По словам "депутата" от шахтерского городка, он проработал в должности 2 месяца. На вопрос, почему покинул "правительство", задержанный говорит, что был не согласен с решением конфликта военным способом.

"Я планировал решить все путем федерализации. РФ участвует в этом процессе в качестве куратора. Из РФ приезжают "добровольцы", основной ассортимент продуктов - из РФ", - рассказывает мужчина.

Он бежал из псевдореспублики с началом боевых действий, поехал в РФ, но был вынужден вернуться. "Братское государство" любит жителей Донецкой области только на расстоянии.

"В РФ украинцы не нужны, мы там жители второго сорта. Гражданство никто не дает", - говорит задержанный.

В настоящее время в отношении подозреваемого собирается доказательная база, он проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений.

Полиция Донецкой области продолжает активно документировать преступную деятельность представителей всех уровней власти террористической организации - министров, депутатов, судов, полиции, прокуратуры, городских и районных администраций и т.д. Все материалы собраны на сайте "Стоптерроризм", созданном полицейскими и волонтерами. В целом - более 4 тысяч имен. Последнее пополнение - более 420 сотрудников "службы исполнения наказания" неподконтрольной территории.